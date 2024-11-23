快訊

12強賽／打線出爐！陳傑憲腳腫脹先休兵 曾總為換先發向日本致歉

搭「信賴」順風車 黨內人士揭洪申翰3項不適任理由：用人邏輯看不懂

12強賽／保留王牌林昱珉拚奪冠 今晚中華隊抗日先發投手換他上陣

高鐵南延高雄方案明挖段可望縮短 多條幹道不封閉

中央社／ 高雄23日電

高鐵南延屏東預計年底定案，鐵道局今天表示，高雄方案在高雄車站的明挖段，可由2.8公里縮短至約2.4公里，左營端明挖段可由1.9公里縮短至約1.3公里，多條主要道路可望避免影響。

民進黨立委賴瑞隆今天召開「高鐵延伸屏東新闢路線路廊方案說明」座談會，邀交通部次長伍勝園、鐵道局局長楊正君等人，向地方說明高鐵延伸屏東「左營方案」及「高雄方案」2方案內容，並聽取地方意見。

鐵道局說明指出，專家學者認為左營方案將嚴重影響左營基地系統，且延伸路線大幅受限，1小時單向最多2班，恐限制高鐵長遠發展。高雄方案則無分線過軌運轉、占用西部高鐵營運主正線等問題，也不涉及左營基地，是較佳方案。

鐵道局表示，高雄車站明挖段長度可由2.8公里縮短至約2.4公里，中華三路及民族路等主要道路可不受開挖影響。左營端明挖段則可由1.9公里縮短至約1.3公里，新莊一路可望不受開挖影響。

此外，對於已完工綠園道多數不受影響，高雄車站旁的站東路、站西路等會透過交通維持、管理手段減少衝擊，與當初鐵路地下化的開挖情形有極大不同。

高雄市交通局長張淑娟出席表示，市府有3原則，包括技術可行及須對交通、民生、環境衝擊降至最小與有助高雄經濟長期發展，新莊一路、民族路等主要幹道可望不需封閉施工，是減低交通影響的大好消息。

現場與會的民眾、里長、產業代表等近百人，幾乎均舉手表示同意高雄方案，並期待高雄方案能帶動南高雄再度繁榮，表示南高雄已沒落許多，高雄車站若能有高鐵，讓交通更便捷，就更能促進城市發展。

伍勝園表示，中央會持續努力將明挖長度降低、縮小影響範圍，後續還有3場說明會，會持續與民眾溝通交流。楊正君表示，會將民眾意見納入規劃設計，盡可能降低相關衝擊，年底前會宣布定案內容。

鐵道 高鐵 高雄車站

延伸閱讀

許銘春成箭靶激化初選 綠高雄市長之爭正式開打

高鐵南延「高雄車站明挖段再縮短」 鐵道局盼減少衝擊

高雄青年聯盟聲明要求退出高雄市長選舉 許銘春深深一鞠躬回應了

第一家高雄火車咖啡廳！ 高雄「厚里Horli Cafe」麵包咖啡店 好吃手撕麵包、日系麵包藏在復古火車車廂

相關新聞

台南下雪了？ 藍晒圖文創園區耶誕市集30日開跑

即將進入12月耶誕季，各地耶誕活動紛紛登場，台南藍晒圖文創園區今年適逢9周年慶，以沉浸式雪花投射燈，營造園區異國氛圍，更...

金門打造鄉村市集魔法學園 吸引親子共度溫馨假日

金寧鄉公所今天在榜林村昔果山公園舉辦一場「觀光鄉村市集之魔法學園」活動，活動主打親子共樂，融合地方特色與創意，吸引數百位...

屏東春日鄉排灣族五年祭 民眾體驗「刺福球」氣氛歡樂

五年祭是排灣族的代表性祭典，屏東縣目前只剩下2鄉4部落保留傳承。春日鄉力里、歸崇、七佳3個部落11月起陸續舉辦五年祭，今...

高鐵南延「高雄車站明挖段再縮短」 鐵道局盼減少衝擊

高鐵延伸屏東路廊年底將定案，目前「左營方案」經專家學者判斷工程面有困難且運輸容量受限，反觀「高雄方案」從左營站延伸後沒有...

影／陳其邁柯志恩台上針鋒相對 義消獲利鼓掌叫好

高雄市義消總隊今天舉行「打火兄弟競技嘉年華」，高雄市長陳其邁與國民黨高雄市黨部主委柯志恩，在台上致詞時針鋒相對，陳其邁氣...

縣長變廟公？金門最氣派宮廟下月安座 李沃士揭籌建始末

籌建過程將近20載，歸宗南天直轄金門玄佑宮即將下月14日舉行新道場安座入火大典暨祈安禮斗點燈法會，屆時將有最少500人以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。