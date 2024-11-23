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屏東參加日本沖繩台灣祭 用好物與世界交朋友

中央社／ 屏東縣23日電

屏東縣政府應邀參加「台灣祭2024 in沖繩」活動，一連3天在那霸市蔡溫廣場公園舉行，現場展售巧克力、水產加工品與麻油等屏東農特產品，讓屏東好物與美食和世界交朋友。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，「台灣祭2024 in沖繩」活動由琉球台灣商工協會主辦，是每年在沖繩舉辦關於台灣文化特色的推廣活動，有牛肉麵、香腸、炸雞排、豆花、刨冰、水餃與台灣啤酒等台灣特色美食與物產展售外，還有傳統藝術表演，不僅讓旅日台僑一解鄉愁以外，也讓沖繩民眾認識台灣飲食、音樂、傳統藝能等文化。

屏東縣今年首度應邀參加，縣府攜手屏東業者設攤展售，展現屏東多元文化、物產與觀光資源，同時安排拜訪沖繩縣廳，加深雙方友好互動，促進兩地交流互惠契機。

屏東縣傳播暨國際事務處表示，屏東與沖繩頗有歷史淵源，150年前的牡丹社事件主角就是沖繩宮古島市和屏東牡丹鄉排灣族，歷經歷史洪流，雙方誠實理解事件真相，化解歷史傷痕，現進一步合作攜手前進。

另外，在縣府協助下，牡丹鄉公所與宮古島市11月簽署MOU，並在宮古島當地「愛與和平紀念碑說明石刻」舉行揭牌祈福儀式；沖繩縣副知事照屋義實一行13人來台，至屏東琉球藩民54名墓前獻花參拜，表達對先人的追思，並實地走訪牡丹社事件紀念公園等景點，緬懷150年前影響屏東與沖繩重要的牡丹社事件歷史場域。

此外，近年屏東與沖繩交流熱絡，包括黑鮪魚季小吃宴、牡丹社事件150週年、屏東熱帶農業博覽會、屏東日本友好感謝祭等活動，沖繩縣都派員參加。

縣府提及，今年8月也拜會沖繩縣廳進行城市交流，參訪沖繩單軌電車及其車站周邊商圈建置，做為屏東未來推展的重大交通建設參考。這次應邀參加「台灣祭2024 in沖繩」活動，落實經濟、產業交流。

屏東縣政府 沖繩 美食

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