台南下雪了？ 藍晒圖文創園區耶誕市集30日開跑

即將進入12月耶誕季，各地耶誕活動紛紛登場，台南藍晒圖文創園區今年適逢9周年慶，以沉浸式雪花投射燈，營造園區異國氛圍，更規畫定時「飄雪」，讓台南彷彿「下雪了」，打造南台灣夢幻的耶誕小鎮，活動從30日起至明年1月13日，邀請民眾共襄盛舉。

藍晒圖文創園區表示，活動期間藍晒圖文創將化身奇幻世界，除園區內定時飄雪外，也結合沉浸式雪花投射燈，營造出唯美雪景，打造浪漫雪景大道，讓遊客彷彿置身異國耶誕小鎮，感受雪花紛飛的魔幻景象。

藍晒圖文創園區說，園區內也將點亮各式精心配置的燈飾，結合雪景投射，可讓整個園區宛如童話世界，成為台南冬季最美的景點；活動也特邀國寶級電影看板畫師顏振發，親手繪製巨幅耶誕畫板，傳統與時尚交織的藝術之美，為園區增添濃厚的藝術耶誕氛圍。