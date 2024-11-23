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台南下雪了？ 藍晒圖文創園區耶誕市集30日開跑

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
耶誕季節來臨，台南藍晒圖文創園區今年適逢9周年慶，以沉浸式雪花投射燈，打造南台灣夢幻下雪的耶誕小鎮，活動從30日起至明年1月13日。圖／藍晒圖文創園區提供
耶誕季節來臨，台南藍晒圖文創園區今年適逢9周年慶，以沉浸式雪花投射燈，打造南台灣夢幻下雪的耶誕小鎮，活動從30日起至明年1月13日。圖／藍晒圖文創園區提供

即將進入12月耶誕季，各地耶誕活動紛紛登場，台南藍晒圖文創園區今年適逢9周年慶，以沉浸式雪花投射燈，營造園區異國氛圍，更規畫定時「飄雪」，讓台南彷彿「下雪了」，打造南台灣夢幻的耶誕小鎮，活動從30日起至明年1月13日，邀請民眾共襄盛舉。

藍晒圖文創園區表示，活動期間藍晒圖文創將化身奇幻世界，除園區內定時飄雪外，也結合沉浸式雪花投射燈，營造出唯美雪景，打造浪漫雪景大道，讓遊客彷彿置身異國耶誕小鎮，感受雪花紛飛的魔幻景象。

藍晒圖文創園區說，園區內也將點亮各式精心配置的燈飾，結合雪景投射，可讓整個園區宛如童話世界，成為台南冬季最美的景點；活動也特邀國寶級電影看板畫師顏振發，親手繪製巨幅耶誕畫板，傳統與時尚交織的藝術之美，為園區增添濃厚的藝術耶誕氛圍。

藍晒圖文創園區提到，藍晒圖耶誕小鎮自30日起至明年1月13日，期間每周末也將推出耶誕市集，匯集眾多特色品牌，提供遊客體驗精美文創商品和特色美食，此外，更安排精采現場表演活動，增添節日氣氛，相關活動及展覽資訊詳情可洽藍晒圖文創園區臉書或IG查詢。

藍晒圖耶誕小鎮自30日起至明年1月13日，期間每周末也將推出耶誕市集，匯集眾多特色品牌，提供遊客體驗精美文創商品和特色美食。圖／藍晒圖文創園區提供
藍晒圖耶誕小鎮自30日起至明年1月13日，期間每周末也將推出耶誕市集，匯集眾多特色品牌，提供遊客體驗精美文創商品和特色美食。圖／藍晒圖文創園區提供

台南 展覽資訊 耶誕節

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