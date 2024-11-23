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屏東春日鄉排灣族五年祭 民眾體驗「刺福球」氣氛歡樂
五年祭是排灣族的代表性祭典，屏東縣目前只剩下2鄉4部落保留傳承。春日鄉力里、歸崇、七佳3個部落11月起陸續舉辦五年祭，今日在春日鄉文創園區「無懼之路，春日500」活動開幕，邀請民眾體驗五年祭中最重要的「刺福球」儀式。
屏東縣原民處表示，目前屏東縣只剩下來義鄉古樓，及春日鄉力里、歸崇、七佳共4部落有舉辦五年祭，加上5年才舉辦一次，非常難得。春日鄉長沈秋花說，全台排灣族祭儀已逐漸淡落式微，部落舉辦五年祭對文化復振及傳承非常重要。
11月起春日鄉3部落陸續舉辦五年祭，鄉公所今日同時舉辦「無懼之路，春日500」活動，包括音樂會、文史展、木雕展、文化解說、文創及農特產展示等，館內展出各部落歷史、生活及藝術，可說是春日文化時空館。現場也開放刺福球體驗，邀請鄉民及大眾體驗難得的傳統儀式。
刺福球是五年祭重頭戲也是最吸睛的儀式，族人會圍成一圈以長竹竿刺拋上天空的福球，每顆球都有福氣、豐收等不同意義，象徵族人及家族未來運氣。正式祭典只有部落人士參與，為了讓更多人了解刺福球文化，鄉公所因此另闢場地讓部落外民眾體驗。
體驗活動由民眾組隊參加，當福球拋上空時，大家拿著竹竿搶刺。竹竿長約25尺，有一定重量操作不易，加上拋福球的方向、高度不定，要刺中如棒球般大小的福球困難度不小，因此當有人刺中福球時，現場都會響起一陣歡呼聲，氣氛熱鬧歡樂。
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