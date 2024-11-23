高鐵南延「高雄車站明挖段再縮短」 鐵道局盼減少衝擊

高鐵延伸屏東路廊年底將定案，目前「左營方案」經專家學者判斷工程面有困難且運輸容量受限，反觀「高雄方案」從左營站延伸後沒有複雜軌道問題，可行性較高；立委賴瑞隆今日舉辦座談會，民眾與業界代表均樂見高雄站翻轉當地經濟，鐵道局表示高雄車站明挖段在工程整合後，可由2.8公里縮短至2.4公里，中華路、民族路預計不會開挖。

鐵道局提到，日本原廠三菱重工業株式會社去年評估，左營方案改用高屏2快路廊後，轉換軌道的剩餘路線長度僅380公尺，不符合最低417公尺和脫軌器所需空間；而台灣軌道工程學會也匯集學者意見分析左營方案會形成左營基地系統弱點，且延伸路線大幅受限，一小時單向最多2班，恐限制環島高鐵長遠發展，所涉及的機電改建需用極大工程代價。

鐵道局表示，軌道工程學會指出「高雄方案」能運用左營站尾軌延伸，往屏東可使用左營站3個月台6股道運轉，且無叉出點、分線過軌運轉和占用西部高鐵營運主正線運轉，施工範圍不涉及左營基地和營運月台，「沒有左營方案改建站內軌道和系統的複雜問題，就系統永續營運而言為較佳方案」。

目前「高雄方案」從左營站將以明挖做1.9公里引導段，之後採4.7公里潛盾工法，在進入高雄車站後將採明挖2.8公里，再以潛盾做5.7公里，鳳山至屏東採高架段達9.5公里，總長度25.9公里，地下段達16.4公里；鐵道局指出，高雄方案在左營端若檢討縱坡線形後，明挖斷長度可由1.9公里縮短至1.3公里，「新莊一路預計將不會開挖」。

鐵道局將在設計階段卻潛盾工法相關條件與捷運黃線Y10站工程介面整合，鐵道局表示「明挖段可由2.8公里縮短至2.4公里，中華三路和民族路平面車道有機會不受開挖影響！」站東、站西路和次要道路會透過更精細交通維持、管理手段減少衝擊，且市區已完工的綠園道全長87%、面積95％不受影響，與當初鐵路地下化是100%開挖有極大不同。

此外，目前高雄車站已預留高鐵月台空間，站體已施作台鐵、捷運轉乘層和高鐵月台層部分空間，台鐵、捷運在「高雄方案」施工期間不需改建、可維持營運；鐵道局補充，高雄車站去年進出站人次僅26020，在全台排名第11名，中山大學上周舉辦論壇也提到，國內長途運輸已改以高鐵為主，高鐵進入高雄站能結合都市更新，成為高雄都市翻轉的契機。

高市交通局長張淑娟表示，鐵道局應就2方案與民眾多溝通，市府強調3原則，除了技術可行之外，工程需對交通民生、環境衝擊降至最小，並且需有助高雄整體經濟長期發展；目前得知新莊一路、民族路等幹道有可能不需封閉施工，交通影響下降是一大好消息。市議員黃彥毓則說，民眾對高雄方案幾乎已達成同意共識，希望鐵道局將意見帶回考量。

現場近100名民眾、里長和各產業代表出席會議，全體均舉手同意「高雄方案」；前鎮區盛豐里長王志濱說，高雄方案讓高雄站達成三鐵共構，能讓南高雄再度繁榮，也有民眾發言提到，未來高雄機場至高雄站轉乘高鐵，能大幅縮短交通時間，多數產業代表說南高雄已沒落許多、經濟發展緩慢，高雄車站有高鐵才是大城市格局，交通便捷才有城市發展。