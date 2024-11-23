影／陳其邁柯志恩台上針鋒相對 義消獲利鼓掌叫好
高雄市義消總隊今天舉行「打火兄弟競技嘉年華」，高雄市長陳其邁與國民黨高雄市黨部主委柯志恩，在台上致詞時針鋒相對，陳其邁氣不過，立即加碼義消每年的自強活動費及誤餐費。
柯志恩上台致詞時說，打火兄弟為了市民的安全站在第一線上，謝謝市長把義消自強活動（基金）費，提升到（每年）1275元，但是人家平均是1475元，希望市長能提高一點。
陳其邁後來致詞，說了現在義消互助費本來是800元，現在調到1000元，立即針對消自強活動費，直接以台語大呼，「麥通仔人凝（令人氣不過）啦！，明年開始調到1500元」，令全場義消鼓掌叫好。
另外，同參加活動的立委的邱議瑩因提及義消的辛勞，希望能更照顧義消，陳其邁致詞回答柯志恩的話，轉而對坐在台上的邱議瑩說「預算要快通過、交給你們沒問題吧」、「沒通過以後毋通擱來啊！」。
今年義消誤餐費是100萬元，陳其邁說問了幾名義消，「現在便當有沒有加滷蛋？」立即加碼300萬元，向台下的義消說，「如果便當沒滷蛋，就找他們就好了」。
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