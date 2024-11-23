縣長變廟公？金門最氣派宮廟下月安座 李沃士揭籌建始末

籌建過程將近20載，歸宗南天直轄金門玄佑宮即將下月14日舉行新道場安座入火大典暨祈安禮斗點燈法會，屆時將有最少500人以上的兩岸三地道友共襄盛舉，淡出政壇的金門前縣長李沃士出席該宮的新聞發布會，引起關注，李沃士表示，他從縣長卸任後，10年來就一直幫忙籌建玄佑宮，以前為民眾服務，現在是為神明服務，同樣很有意義。

南天直轄金門玄佑宮位於陽宅外高陽路口，佔地3千平方公尺興建3樓現代化建築，一樓主殿主祀神明7尊，包括主席恩師南天文衡聖帝「關聖帝君」、副主席恩師九天司令真君、副主席恩師南宮孚佑帝君、觀世音菩薩、濟公活佛、城隍尊神、福德正神，目前1樓完工落成，2樓還在持續增建，宮內建築挑高，裝潢莊嚴氣派，是金門最大的宮廟。

金門玄佑宮最早在民國84年由前主委翁國得到台中交流，在台中玄德道院（母院）道友的引介下，與道場結緣，並請火來金，最初將道場設在仁愛新邨131號，從其親朋、鄰近社區而到金門各角落，信眾也從原先的10多人到數百人。

民國92年常務監察委員陳富貴發願決定捐地建宮，隔年在高陽路上搭建臨時建築物，開始籌建宮廟，建宮過程因地目變更與經費問題，歷經十幾載，直到111年才取得建物使用執照，陳富貴表示，這塊地目前現值約5千多萬，他當初捐地時，沒有想太多，簡單2句話就決定捐地給神明，希望未來宮廟可以「清清白白」，造福金沙地區。

特別的是玄佑宮管委會的幹部，都是神明「選的」，主任委員由台中企業家陳永閔擔任，陳永閔透露，他曾翻閱族譜，發現他的祖先是金門人，但在百年前移居到台中，他長期在台中母院參拜，後經鸞生扶乩指示，神明要他來金門當主委，他就來了。

副主委朱賜吉說，他早期在馬、菲與越南一帶開設工廠做運動帽，約在10年前訂單銳減，公司都快收了，後來在友人介紹下，他到台中母院拜拜，沒想到生意有轉機，搭上大聯盟旋風，生意扶搖直上，目前1年訂單可以做到700萬美金，且還持續增加中；他後來到金門護持玄佑宮，前後捐了數百萬蓋宮，也介紹不少企業好友一起來共襄盛舉。

「人生難得碰上機緣可以協助幫忙蓋廟」李沃士表示，且他從小住在古寧頭就常去雙鯉古地關帝廟，也是拜關老爺子，他提到，宮廟宗教讓心靈得到寄託，有事情可以跟神明傾訴，得到庇佑，讓生活更順暢，其實人生不一定要賺大錢，讓日子過得平安健康就很好。