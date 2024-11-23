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屏東四重溪溫泉季開幕 泡美人湯、賞燈海至明年2月底

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東四重溪溫泉季22日在四重溪溫泉公園開跑，各團體在老街上踩街表演。記者潘奕言／攝影
屏東四重溪溫泉季22日在四重溪溫泉公園開跑，各團體在老街上踩街表演。記者潘奕言／攝影

屏東四重溪溫泉季22日在四重溪溫泉公園開跑，今年溫泉季結合在地元素，推出炫麗的燈光藝術裝置，照亮四重溪及旭海溫泉區。溫泉季持續到明年2月底，期間會舉辦各類精彩活動，縣府歡迎民眾一起到四重溪感受溫泉魅力與文化。

開幕活動由周春米與月琴民謠隊、北海道肚臍舞表演團、非洲鼓隊等表演團隊熱鬧登場，隊伍沿著四重溪溫泉老街遊行，熱鬧氣氛也為四重溪溫泉季拉開序幕。

縣長周春米表示，四重溪是台灣最南端的溫泉聚落，有「美人湯」之稱的泉質，四重溪溫泉季也成為屏東的冬季代表活動。今年溫泉季延續過去傳統，並擴大規模與恆春半島的百家觀光旅宿業者合作推出優惠活動，泡完溫泉後可到恆春半島4鄉鎮旅遊。

縣府交通旅遊處指出，四重溪溫泉季系列活動首周（11月22日至24日）推出溫泉市集，明年春節期間（1月29日至2月2日）則有溫泉年街市集。去年大受好評的「郵輪巴士」已開放報名，共有25梯次。壓軸登場的「溫泉路跑」明年2月15日舉辦，有21K半馬組、12K挑戰組、3K趣味組，歡迎民眾報名參加。

縣府也推出2條接駁車路線，第一條從枋寮火車站接駁至四重溪，搭配原518路線公車，早上8點到晚上9點都有車次往返，每日首班車從屏東轉運站出發，早上11點55分班次從枋寮火車站延伸至旭海溫泉區。

第二條路線從恆春轉運站接駁至四重溪，約20分鐘即可到達，搭配原201路線公車，每日早上9點至晚上9點都有車次往返。身心障礙朋友也能免費預約復康巴士，從枋寮火車站或車城站搭乘直達四重溪溫泉公園。

屏東四重溪溫泉季22日在四重溪溫泉公園開跑，持續到明年2月底。圖／屏縣府提供
屏東四重溪溫泉季22日在四重溪溫泉公園開跑，持續到明年2月底。圖／屏縣府提供
屏東四重溪溫泉季22日在四重溪溫泉公園開跑，持續到明年2月底。圖／屏縣府提供
屏東四重溪溫泉季22日在四重溪溫泉公園開跑，持續到明年2月底。圖／屏縣府提供
屏東四重溪溫泉季22日在四重溪溫泉公園開跑，縣長周春米（中）與民眾合影。記者潘奕言／攝影
屏東四重溪溫泉季22日在四重溪溫泉公園開跑，縣長周春米（中）與民眾合影。記者潘奕言／攝影
屏東四重溪溫泉季22日在四重溪溫泉公園開跑，持續到明年2月底。記者潘奕言／攝影
屏東四重溪溫泉季22日在四重溪溫泉公園開跑，持續到明年2月底。記者潘奕言／攝影

屏東 溫泉季 火車站

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