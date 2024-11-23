高捷黃線生變 延2032局部通車

高雄捷運黃線去年動工，原訂2028年全線完工，但高雄市副市長林欽榮昨證實，因經費暴增等因素，2032年會局部通車，2034年才全線通車。另台86線延伸案地方意見多，需重新檢討路線，預計明年環評，2033年完工，兩大交通建設進度都將延宕，承諾跳票。

高捷黃線是Y字形路線，跨越鳥松、三民、鳳山及苓雅等區，總長度22.91公里，設置1座高架車站、22座地下車站，總經費1442億元，預定2028年完工。但副市長林欽榮昨說，由於烏俄戰爭供料經費增加等因素，行政院原則同意黃線調升經費至2348億元，增幅62.8％，通車勢必延期，高市負擔約增加40.3億元，但捷運沿線有7個聯開案簽約，合計投資600多億，應收未收款200億元，增額應在負擔範圍內。屆時Y1到Y5、Y5到Y18兩段會先通車，2034年再全線通車。

議員何權峰譴責捷運局，黃線開工前9天才在三民區辦施工說明會，事後又決定延期動工，過程過於草率，「不是有效能的政府應該做的事」，居民反映的店家貨車及救護車出入口等問題也要重視。捷運局長吳嘉昌說，已加強拜會沿線16里長收集意見，會妥善處理排水、住戶進出、卸貨、就醫需求及停車格等問題。

另台86線快速道路西起台南南區灣裡東至關廟，公路局規畫以台3線及182線道路為主要路廊，往東延長至高雄內門，2020年12月10日正式核定，總經費111億元，預計2026年完成設計及用地取得，2029年完工。

議員林義迪昨質詢指內門通往台南的道路崎嶇，快速道路延伸案已經講很多年，居民都希望早日完工。交通局長張淑娟說，關廟及龍崎居民對路線有很多意見，路段原本要北移後來又要南移，所以須重新檢討，明年會提環評，預計2033年完工。