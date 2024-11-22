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金門玄佑宮新道場將入火安座 著力兩岸宗教交流

中央社／ 金門22日電

金門玄佑宮新道場將在12月14日舉行入火安座大典；玄佑宮管委會副主委、前金門縣長李沃士今天表示，金門保留中華文化較完整，未來玄佑宮將著力兩岸三地宗教交流。

金門玄佑宮今天下午舉行記者會，發布新道場安座入火大典將在12月14日舉行，並表示當天邀請來自兩岸三地約40間宮廟參與，並有祈安禮斗點燈法會、招財船認領與信眾參拜等活動。

李沃士表示，金門玄佑宮主祀南天文衡聖帝，舊址在金寧鄉仁愛村，20多年前因信眾捐贈土地才遷至現址籌建新道場，12月14日神明安座後就能盡快服務鄉親。

李沃士說，金門玄佑宮一直秉持「老水還潮」使命，因中華文化過去在台灣保留較為完整，比如道教複雜的典籍制度，以及特別在金門保存完整的宗祠祭祖文化等，玄佑宮期待未來能夠扮演促進兩岸宗教互動角色，共同接受、交流中華文化。

李沃士也說，金門地理位置是兩岸三地宮廟很好交流地點，昨天福建東山島關帝廟就來到金門和玄佑宮、金湖新市的忠義廟、小金門青岐的關帝廟交流，14日的入火安座大典，東山島關帝廟也有意再來金門參與。

記者會 金門

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