台南提民眾得自行移除綠鬣蜥 農業部同意增列指引

綠鬣蜥氾濫，台南市政府今天表示，農業部將成立「綠鬣蜥移除聯合小組」，且同意增列移除指引，民眾在不違反野生動物保育法及不虐殺前提下，得於自家或農田自行移除綠鬣蜥。

台南市政府農業局告訴中央社記者，農業部林業及自然保育署因應綠鬣蜥移除策略指引適度調整，今天邀請台中、嘉義、台南、高雄、屏東等縣市政府討論修正移除指引、工具、重點區域、執行方式與經費等，且將共同成立「綠鬣蜥移除聯合小組」，防堵綠鬣蜥擴散。

農業局表示，農業部也同意南市府提出修正移除指引建議，增列第14點內容：「民眾如於自家或農田發現綠鬣蜥，為排除危害，得自行移除，以不違反野保法及不虐殺前提，民眾可自行將綠鬣蜥屍體應妥善打包交給垃圾車清運」、及第12點屍體處理如掩埋、焚化等增列化製。

至於讓更多熱心人士投入綠鬣蜥移除，會中結論不論志工、個人或廠商想參與執行，必須接受專業訓練獲得工作證後，才能投入移除工作。

農業局也建議林保署委託專家進行綠鬣蜥棲息地清查，以利劃設分布熱點，集中量能精準移除，且希望林保署訂定綠鬣蜥移除獎勵金一致性標準，避免實務執行上產生道德危機亂象，中央也能研發無害環境藥劑，以控制綠鬣蜥族群數量。

農業局表示，未來將依最新指引作法，精進捕捉策略，在綠鬣蜥危害熱區成立專業移除團隊，增加移除量能，並加速捕捉訓練課程，讓更多人參與除鬣行列，抑制綠鬣蜥擴散危害。