高雄婦人疑騎車過人孔蓋自摔慘死 台電：孔蓋與路面齊平
高雄市曾姓婦人本月9日騎機車經過新興區民族二路，不慎自摔出車禍，送醫後3天不治，家屬懷疑是路上人孔蓋不平導致摔倒死亡，將提國賠。台電回應該處孔蓋與路面齊平，觀察其他車輛皆行駛平順，確切肇事原因待釐清。
64歲曾姓婦人9日上午近10時，騎沿著高雄市新興區民族二路往南行駛，路經民族二路與同心路口摔倒，頭部受創，經送往高醫急救，延醫至11月11日不治。檢察官相驗，因外傷性顱腦損傷致命。
曾婦的女兒9天前向媒體投訴，說她媽媽沒有慢性疾病，聽警察說媽媽是自摔的，讓她很納悶。家屬在車禍現場，發覺有台電的人孔蓋，懷疑曾婦因壓過人孔蓋，因人孔蓋不平才摔車不治。曾婦的女兒向媒體說，「如果不是人孔蓋，不會導致家庭破碎」，並指「人孔蓋是馬路地雷」。
檢察官指示警方蒐證，警方測出人孔蓋與路面有2公分高低差，不過也發覺曾婦所騎的機車，後輪幾乎已沒有胎紋。家屬表示人孔蓋是台電設備，但維護涉及高市工務局，將向高雄市政府提出國賠。
高市道路養護工程處表示尚未接獲國賠文件。台電高雄區處說明，事發當下並未接獲通知，事後已派員至民族路與同心路口巡視，經查該本處孔蓋與路面齊平，且在現場觀察車流量一段時間，車輛行駛平順，國賠事宜會由市府進行調查，相關責任待釐清。
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