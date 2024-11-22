澎湖電子紙智慧站牌今啟用 邁向永續環保島嶼城市

澎湖縣公車電子紙智慧型站牌今啟用，共計389座，縣長陳光復表示，為優化地方交通、推動智慧城市及實踐永續治理的決心，全面更新公車站牌，提供即時公車動態、班次，也內建多語切換功能，打造澎湖成為具國際觀光競爭力的島嶼城市。

澎湖電子紙智慧型站牌啟用典禮今在公車總站舉行，由縣長陳光復主持，包括議員蘇陳綉色、歐中慨及副縣長林皆興、秘書長蔡淇賢、車船處長馬金足、財政處長呂政聰、澎湖監理站長王文強等人均出席共襄盛舉。

陳光復指出，縣府向中央爭取經費汰換舊公車站牌，全面改用太陽能電子紙智慧站牌，澎湖日照強烈，讓智慧站牌擁有能源自給力，無須插電充電，節能又環保，搭配地方特色的候車亭設計，大幅提升市容整體美感，為遊客帶來更舒適旅遊體驗。

智慧站牌除可提供公車即時班次資訊、路線圖，站牌顯示平台還能作為政令宣導、公共政策推廣等展示，未來智慧站牌更有機會結合澎湖輪、航班等相關資訊，進一步提升公共服務效能，同時結合「澎湖TPASS」推出，居民與遊客只需一卡在手即可暢遊澎湖，享受更智慧、更便捷的旅遊體驗。

陳光復強調，澎湖每年吸引上百萬名國內外遊客造訪，智慧站牌也支援多國語言，包括中文、英文、日語切換，讓國外遊客即時掌握公車動態，方便行程規畫。因應澎湖高溫、鹽害氣候，站牌也有散熱風扇、隔熱棉，並採耐腐蝕材質建置。