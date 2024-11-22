柯志恩不滿被黃捷指責「對不起學生」兩人為學輔法槓上

立法院7月初審通過「學生輔導法」修正草案，高雄立委黃捷今天在社群批評，柯志恩變更投票議程阻擋，導致今天無法完成三讀，「嘴巴說重視學生，手卻投下對不起學生的票」。柯志恩反擊，行政院多年不作為，在她推動下學輔法才有進展，有些人從頭到尾未參與，反用最廉價的方式抹黑造謠。

黃捷在臉書發文指出，號稱最在乎學生輔導法的柯志恩今早投票變更議程，阻擋學輔法，導致學輔法今天無法完成三讀。

黃也批評，柯志恩嘴上說重視學生，手卻投下對不起學生的票，嘴上說要幫高雄爭取更多預算，手卻六度投下阻擋總預算的票，嘴上說不同意傷害高雄的國民黨財劃法，實際上卻是一手主導首都稅3%版本，這就是假面具下的柯志恩、披著羊皮的狼，請高雄人告訴高雄人。

柯志恩陣營反擊，學輔法修法延宕多年，行政院的不作為早已引發外界不滿。教育部早在去年將修正草案送交行政院，但院方遲遲未處理，直到柯志恩擔任召委，才在她強力監督下，匆忙通過教育部草案，後續柯委員多次主導協商才終於送出委員會，預計下周完成三讀。

柯志恩強調，她擔任召委時逐條進行修正學輔法，才能完整地透過協商送出委員會，「學輔法就像自己的孩子」，但今天卻有些人沒有從頭到尾參與，反而用最廉價的方式，透過社群平台向大眾抹黑造謠，說柯志恩綁架學生輔導法，不顧學生的權益，她要反問黃捷，到底是誰不顧學生權益？

柯志恩說，黃捷與其他民進黨委員，如果真的那麼在乎學輔法，怎能夠允許它在行政院躺了2、3年沒有任何動作，現在卻呼天嗆地、痛罵在野黨不重視學生？到底是誰為學輔法修法一路關切與前行？