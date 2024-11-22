爭取福建以外旅客 金門縣府赴中參加旅遊展會

金門縣政府觀光處與業者共同參與2024年中國國際旅遊交易會，除行銷金門觀光，也爭取除福建省居民外更多陸客來金旅遊，盼能恢復小三通旅遊盛景。

「2024中國國際旅遊交易會」今天在上海會展中心揭開序幕，金門縣府受邀由觀光處副處長董雲馨與金門觀光業者、特產業者等前往參展。

觀光處今天發布新聞稿表示，福建旅客來金旅遊在9月27日恢復，截至11月21日止，已累積逾1萬5000名陸客來訪；為對未來恢復福建省外居民赴金旅遊預作準備，縣府組織地區觀光業者參加此次旅遊展會活動，並設置「金門展區」。

觀光處表示，展會期間也與海峽兩岸旅遊交流協會人員進行交流，並表達希望中國文化和旅遊部加大政策支持力度，爭取優先恢復浙江、江西與廣東等海西地區居民赴金旅遊，並逐步擴及其他省份居民。

金門展區除結合金酒公司提供金門高粱酒試飲活動，也包含一條根、麵線、牛肉乾、蛋捲等金門特產展銷區，並設置旅遊諮詢檯，展示金門旅遊資源，以及金門住宿、交通、購物等資訊。

觀光處說，隨金門旅遊市場逐漸加溫，將繼續關注陸客來金人數變化，持續向兩岸有關當局爭取旅遊政策放寬，並透過各項展會活動，行銷金門觀光。