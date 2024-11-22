澎湖電子紙智慧站牌啟用 提升公共運輸服務品質

為提升澎湖公共運輸服務品質，縣府積極建置公車智慧型站牌，目前設置389座太陽能電子紙智慧站牌，今天正式宣告啟用，將提高交通服務便捷性，並為澎湖綠能島嶼發展做出貢獻。

澎湖縣政府公共車船管理處建置電子紙智慧站牌，今天在馬公公車總站由縣長陳光復、副縣長林皆興、秘書長蔡淇賢、議員蘇陳綉色、歐中慨、澎湖監理站長王文強、車船處長馬金足等人共同宣告啟動，象徵澎湖公共運輸服務邁入全新里程碑。

陳光復表示，澎湖是觀光旅遊城市，鼓勵民眾和遊客多使用智慧站牌，透過滾動式顯示班車表，乘客可即時掌握班車到站與發車資訊，減少等候時間，提高交通效率，對於提升公共運輸服務便利性並促進環境永續發展大有助益。

馬金足表示，新建置的公車太陽能智慧型站牌，全島有389座，考量澎湖特殊氣候與配合環境永續發展，智慧站牌外殼和結構經特殊設計，具備防高溫、防鏽蝕、防鹽害等功能，減少維護需求並延長設備壽命，同時兼具節能減碳，未來將增加包括路燈等更多智慧設施。

澎湖縣車船處表示，今年10月推出「澎湖版TPASS」通勤月票後，今天再啟用智慧站牌，並配置有中文、英文與日文等3種語言，遊客可暢行無阻，讓美麗島嶼成為推動綠能和智慧城市的標竿。