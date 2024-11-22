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關懷偏鄉兒童教育 台中市企業慈善義賣捐助

中央社／ 台中22日電

台中市企業人士今晚舉辦慈善義賣餐會，義賣物品包羅萬象，甚至有2張周杰倫演唱會門票，所得將全數捐贈財團法人霞光社會福利基金會，為偏鄉孩童課後銜接教育盡一份心力。

這項名為愛心匯聚、助力偏鄉教育的慈善義賣晚宴，由企業人士謝淑麗與高瑜婷聯合舉辦，今晚在台中市林皇宮登場，邀請民視當家花旦李沛綾主持。

高瑜婷表示，她與謝淑麗於2023年11月4日參加了霞光基金會在屏東枋寮主辦的百雲有霞生命有光的活動，透過和全鄉校長座談，感受到偏鄉孩童資源嚴重不足，啟發為偏鄉孩童課後銜接教育盡一份心力的意念，因此聯合發起慈善義賣晚宴活動。

高瑜婷指出，這次義賣物品包羅萬象，不但有名牌包、玉鐲、水晶球、飾品，以及作家蔣勳的書法等，甚至提供了2張周杰倫演唱會的門票拍賣，預料將掀起高潮。

主辦單位邀請百名親朋好友參加，義賣所得及每人出席餐費新台幣5000元，都將全部捐贈霞光基金會，期盼義賣能達到200萬元目標，協助偏鄉孩子，讓他們感受到社會的大愛，活出自我的色彩，為希望工程盡一份心力。

偏鄉教育 台中市 義賣

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