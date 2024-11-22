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金門明年短期臨時工今受理報名 首日報名人數就超過聘用員額

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府宣布明年將提供270個按日計酬的臨時工名額，今明兩天受理抽籤報名，首日報名超踴躍，計有302人報名。圖／縣府提供
金門縣政府宣布明年將提供270個按日計酬的臨時工名額，今明兩天受理抽籤報名，首日報名超踴躍，計有302人報名。圖／縣府提供

金門縣政府宣布明年將提供270個按日計酬的臨時工名額，今明兩天受理抽籤報名，首日報名超踴躍，據統計首日報名人數計有302人報名，抽籤日期訂於12月3日假金門縣立體育場舉行，請有報名的民眾多加注意。

金門縣政府為緩解一般失業者及弱勢族群之經濟壓力，減少社會問題，社會處於今明兩天在金城鎮公所3樓辦理「114年度短期臨時工報名作業」，提供270個按日計酬的臨時工名額，截至今天下午3時止總計報名人數有302人，其中一般身分者有210人；特定身分者則有92人。

縣府也提醒，有意登記報名者，請在今天中午12時前到金城鎮公所3樓完成報名手續，須本人親自到場並攜帶國民身分證或居留證正本等應備證件。

縣府表示，明年度的短期臨時工名額，總計提供270個按日計酬臨時工，藉此緩解金門縣長期失業者暨就業市場弱勢族群之經濟壓力，減少社會問題。臨時工的進用期間，從明年1月2日起至當年12月31日止，每月工作日以22日為限，採按日計酬，不支固定薪，每日津貼950元，進用期間之臨時工與用人機關屬公法救助關係，非屬一般勞雇關係，不適用勞動基準法、就業保險法；另到工當日即應參加勞工保險及全民健康保險。

縣府社會處表示，此次的270名臨時工名額將以公開抽籤方式進用，一般身分之抽籤正取名額195名，特定身分之抽籤正取名額75名，依各用人單位分配名額分別抽出，備取名額約為各用人單位分配名額的3分之1；此次報名作業也感謝金城鎮公所及烈嶼鄉公所的協助。在完成報名後，縣府社會處將在12月3日於金門縣立體育場舉行抽籤，屆時正取及備取名單，縣府會在113年12月6日統一公布於金門日報及縣府網站。

金門縣政府宣布明年將提供270個按日計酬的臨時工名額，今明兩天受理抽籤報名，首日報名超踴躍，民眾大排長龍。圖／縣府提供
金門縣政府宣布明年將提供270個按日計酬的臨時工名額，今明兩天受理抽籤報名，首日報名超踴躍，民眾大排長龍。圖／縣府提供

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