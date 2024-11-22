你喜歡動物嗎？金門野保協會跨海招募新血 月薪4萬起

「金門縣野生動物救援暨保育協會」創立於2015年，是台灣離島中唯一的野生動物救傷站，近十年來致力於救援當地落難野生動物，救援野生動物逾3000例，為了持續提升野生動物救援的品質，協會現正徵求專業獸醫師加入團隊，協助執行動物救治與復健工作。如果對野生動物保育充滿熱情，並具備專業技能，歡迎加入，月薪4萬起。

金門縣野生動物救援暨保育協會理事長陳淑亭表示，該會長期致力於野生動物的救援、復健與保育工作，讓受傷的動物們不會面臨無處可送的窘境，但金門的獸醫人員有限，希望跨海招募專業新血一起投入；她透露金門的開銷省，獸醫月薪約為4萬起，還有不定期聚餐、金門油資補助、滿兩年健康檢查補貼等福利，歡迎喜歡小動物的伙伴一起來投入。

陳淑亭表示，除了希望招募儲備的獸醫外，目前協會也啟動定期捐款計畫，盼穩定支持保育工作，本月正式推出「保護金門野生動物，支持離島唯一救傷站」定期捐款計畫，邀請社會各界參與，以每月小額捐款的方式，為野生動物的醫療耗材、復健設施與教育推廣提供穩定支持。協會強調，穩定的資源能有效改善救援效率，讓每一筆善款成為保護野生動物的堅實後盾。

金門縣野生動物救援暨保育協會指出，目前，金門是台灣唯一能見到歐亞水獺的地方，但數量已經不足150隻，情況不容樂觀。協會表示，歐亞水獺是金門生態的重要指標物種，牠們的生存與當地水域健康息息相關，對於整體生態系統的穩定具有關鍵作用。