快訊

國一新營北上路段7車追撞！回堵5公里 2車翻覆2人送醫

地牛翻身！台南麻豆晚間6時45分規模4.0地震 最大震度4級

聽新聞
0:00 / 0:00

你喜歡動物嗎？金門野保協會跨海招募新血 月薪4萬起

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣野生動物救援暨保育協會現正跨海徵求專業獸醫師加入團隊，如果您對野生動物保育充滿熱情，並具備專業技能，歡迎加入。圖／金門縣野生動物救援暨保育協會
金門縣野生動物救援暨保育協會現正跨海徵求專業獸醫師加入團隊，如果您對野生動物保育充滿熱情，並具備專業技能，歡迎加入。圖／金門縣野生動物救援暨保育協會

金門縣野生動物救援暨保育協會」創立於2015年，是台灣離島中唯一的野生動物救傷站，近十年來致力於救援當地落難野生動物，救援野生動物逾3000例，為了持續提升野生動物救援的品質，協會現正徵求專業獸醫師加入團隊，協助執行動物救治與復健工作。如果對野生動物保育充滿熱情，並具備專業技能，歡迎加入，月薪4萬起。

金門縣野生動物救援暨保育協會理事長陳淑亭表示，該會長期致力於野生動物的救援、復健與保育工作，讓受傷的動物們不會面臨無處可送的窘境，但金門的獸醫人員有限，希望跨海招募專業新血一起投入；她透露金門的開銷省，獸醫月薪約為4萬起，還有不定期聚餐、金門油資補助、滿兩年健康檢查補貼等福利，歡迎喜歡小動物的伙伴一起來投入。

陳淑亭表示，除了希望招募儲備的獸醫外，目前協會也啟動定期捐款計畫，盼穩定支持保育工作，本月正式推出「保護金門野生動物，支持離島唯一救傷站」定期捐款計畫，邀請社會各界參與，以每月小額捐款的方式，為野生動物的醫療耗材、復健設施與教育推廣提供穩定支持。協會強調，穩定的資源能有效改善救援效率，讓每一筆善款成為保護野生動物的堅實後盾。

金門縣野生動物救援暨保育協會指出，目前，金門是台灣唯一能見到歐亞水獺的地方，但數量已經不足150隻，情況不容樂觀。協會表示，歐亞水獺是金門生態的重要指標物種，牠們的生存與當地水域健康息息相關，對於整體生態系統的穩定具有關鍵作用。

多年來，協會已成功救助超過3000隻受傷或生病的野生動物，涵蓋水獺、猛禽及其他本土物種。每一次救援，都象徵著對自然生命的尊重與努力。然而，協會指出，動物救援與保育是一項需要長期投入的工作，從傷病診治、復健，到最終的野外釋放，每個環節都需耗費大量資源。聯絡方式：金門縣野生動物救援暨保育協會、信箱：kinmenwrca@gmail.com

金門縣野生動物救援暨保育協會現正跨海徵求專業獸醫師加入團隊，如果您對野生動物保育充滿熱情，並具備專業技能，歡迎加入，一同守護金門珍貴的野生動物。圖／金門縣野生動物救援暨保育協會
金門縣野生動物救援暨保育協會現正跨海徵求專業獸醫師加入團隊，如果您對野生動物保育充滿熱情，並具備專業技能，歡迎加入，一同守護金門珍貴的野生動物。圖／金門縣野生動物救援暨保育協會

動物 獸醫師 金門

延伸閱讀

要不要來市政府上班？ 新北徵技工月薪35K起

保育食蛇、柴棺龜 林業署辦理服務給付守生態

南投4種瀕絕珍稀保育魚種有成 將回放溪流存續保全魚種

軍人自金門駕船到中國海域 判刑4月、支付公庫6萬

相關新聞

美麗島站水池長綠藻 高雄地標失色

高雄捷運美麗島站4個出口因大片玻璃帷幕和鏡面水池成為全市熱門地標，但2年前爆出池底長綠藻、青苔、水質不佳散發異味，有衛生...

金門明年短期臨時工今受理報名 首日報名人數就超過聘用員額

金門縣政府宣布明年將提供270個按日計酬的臨時工名額，今明兩天受理抽籤報名，首日報名超踴躍，據統計首日報名人數計有302...

你喜歡動物嗎？金門野保協會跨海招募新血 月薪4萬起

「金門縣野生動物救援暨保育協會」創立於2015年，是台灣離島中唯一的野生動物救傷站，近十年來致力於救援當地落難野生動物，...

反對高雄旗山殯儀館 議員率民眾聚集市議會：要求合理選址

高雄旗山殯儀館設置案爭議不休，目前預定地在旗尾的公立納骨堂對面空地，地方正反意見不一；市議員朱信強今日趁總質詢帶民眾陳情...

廚具代理商購進近億全新豪華遊艇 投入中部遊艇休閒業

看準中部二代的年輕族群對於遊艇休閒不陌生也喜歡享受自駕感，亞果遊艇的經銷商-亞歆海洋今天舉辦造價近億新台幣的新船交船典禮...

上月才打包票不會延 林欽榮今改口高捷黃線2034年通車

高捷黃線去年底動工，正進行施工說明會，原先預計2028年全線完工，藍綠議員都覺得是「不可能的任務」。高市副市長林欽榮今在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。