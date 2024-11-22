反對高雄旗山殯儀館 議員率民眾聚集市議會：要求合理選址

高雄旗山殯儀館設置案爭議不休，目前預定地在旗尾的公立納骨堂對面空地，地方正反意見不一；市議員朱信強今日趁總質詢帶民眾陳情表示，當地已有眾多嫌惡設施，殯儀館緊臨國道十號影響交通，汙水更可能汙染當地水源，要求撤銷。市長陳其邁表示，仍在可行性評估，會謹慎考量設置合宜性，評估是否有更合適地點。

高雄東9區未設殯儀館火化場，民眾須在住家搭棚子辦喪事或前往市區殯儀館，市府10多年前規劃設置殯儀館，因地方反對延宕至今，目前市府公告預定地位在旗山多元化葬法文化園區對面的旗尾閒置基地，總面積1.7公頃；殯葬處指基地全屬市有特農區殯葬用地，民宅少且距離至少500公尺，免辦水保環評，規畫500個停車位，預計2028年完工。

今年7月殯葬處在地方舉辦公聽會，引發正反意見衝突；市議員朱信強今日在市議會總質詢再次帶著旗尾地區居民表達抗議，旗山區保護家園委員會長鄭清文表示，殯儀館太近住宅區，目前雖未設火化場，但居民擔心設置殯儀館後就是推動火化場，恐對當地空氣造成，且當地就在水源保護區旁邊，清洗大體的水或屍水可能造成水源汙染，他提到現址就在國道10號旗山端匝道，是民眾每天進出當地的要道，殯儀館可能造成交通壅塞。

賴姓居民說，殯儀館靠近旗山溪，萬一下雨造成水面漲起，難以確認水源是否遭汙染，「不是抗議不能蓋，而是應蓋在對的地方！」黃姓居民表示，當地都是老年人口，每天到田地做事，出門就會看到殯葬事宜，甚至遺體接送，「那是我們去田裡的必經要道，每天就看到奔喪隊伍哭哭啼啼，讓我們心理壓力很大」。

「選址合理才繩慎終追遠，政策共識方能造福地方！」朱信強表示，7月說明會上旗尾地區民眾無法順利陳情，事後東昌、東平里共600份陳情書送至殯葬處也未獲回應，目前旗尾地區已有汙水處理廠、旗山屠宰場等嫌惡設施，一年已排放130萬頓廢水，而殯儀館預定地又緊鄰旗山糖廠、旗山老街和濟公廟等景點，遊客觀光看到團體誦經做何感想？

朱信強表示，東九區公墓有近30處，市府卻選擇國道十號出口處，附近道路都是6米路，未來公祭、出殯車隊會嚴重影響交通，更影響東九區的門戶；民眾更擔心殯儀館產生的汙水會汙染當地，流到高屏溪後變成全體市民的飲用水，「即便處理過，也沒人敢喝這樣的水」，要求市府直接撤銷目前預定地方案，另擇他處。

民政局長閻青智表示，目前負責規劃殯儀館的顧問公司會彙整正反意見，在BOT結案報告上對此公告細則，說明採用與否理由，現也已評估交通影響部分，預計新增一條從景福堂前方，經由汙水處理場南側的道路，可分散車流。水利局長蔡長展表示，廢水經旗美汙水處理廠經三級處理後成原水，才會流進旗山溪，最後由水公司在處理成飲用水，不會有污染水源疑慮。