林邊溪上游土砂災害 屏縣府監測治理初步見成效

莫拉克風災造成屏東林邊溪上游土砂災害嚴重，迄今仍未平息，屏東縣政府執行3年土砂調查，規劃出野溪足夠通水斷面，在今年多個颱風侵襲下無產生嚴重災害，治理初步見成效。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，林邊溪流域上游的來社溪、內社溪及瓦魯斯溪，是2009年莫拉克風災後受土砂災害影響最嚴重的野溪，加上今年7月的颱風凱米再次造成整體河道土砂的大幅變化。

縣府透過連續3年監測數據與模式分析後，發現瓦魯斯溪及來社溪上游河道與坡面的殘存土砂量仍遠大於河道疏砂量，因此每逢颱風豪雨大量土砂順流而下，導致河道內嚴重淤積影響通洪，影響周圍居民生命財產安全。

縣府水利處說明，依監測第1年推估結果，瓦魯斯溪土砂殘存量約483.3萬立方公尺、大後溪殘存量約116萬立方公尺、來社溪土砂殘存量約253.4萬立方公尺、內社溪約11.8萬立方公尺，持續每年定期清疏，利用主深槽導正流心加速排洪排砂。

第2年在來社溪及瓦魯斯溪設置監控點，架設水位、流速及濃度儀器，有效整合得知各觀測資料轉換為輸砂量；第3年透過多年期的正射影像與數值高程，更進一步了解土砂沖淤變化，並滾動檢討與擬定流域的治山防災、復建、治理及規劃等，在今年多個颱風侵襲下無產生嚴重災害，治理初步見成效。

縣府提及，除執行清疏工程及土砂標售外，並持續推動土砂調查觀測，以監控河道土砂變化，配合滾動式檢討調整治理方針，以提升溪流周遭社區防洪能力，也能減免土砂災害發生。