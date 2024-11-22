廚具代理商購進近億全新豪華遊艇 投入中部遊艇休閒業
看準中部二代的年輕族群對於遊艇休閒不陌生也喜歡享受自駕感，亞果遊艇的經銷商-亞歆海洋今天舉辦造價近億新台幣的新船交船典禮活動，兩艘豪華遊艇分別為31呎和50呎，現場以敲香檳的儀式敬天、敬地、敬海洋和祈求航行順利平安，吸引不少貴婦前來參加，還出海體驗豪華遊艇的奢華感受。
亞歆海洋董事長陳福臺原本是歐洲精品廚具代理商，在中部豪宅建商之間耳熟能詳，他在有次到台南旅遊時無意間在漁光橋上發現了一座遊艇城，深度了解後，決定和亞果遊艇牽著手，陳福臺表示亞果遊艇未來也將在台中港和台北碼頭建設遊艇碼頭，他看好未來發展，這次決定購置自己的遊艇，讓中部愛好遊艇的族群可以享受無拘無束的自駕感。
這兩艘新購入的歐洲豪華遊艇除了可輕鬆開啟海灘模式，以油壓控制，全開後寬度可達六米。除了船艏休息區的座椅可變化位置，主甲板還可以直接從廚房延伸外推至戶外的吧檯供應餐酒，堪稱遊艇界的變形金剛，可以承載15位好友一起出遊運用空間非常足夠，希望藉由這艘豪華遊艇將精品海洋生活帶到中部，預計明年夏天移泊回亞果台中港碼頭。
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