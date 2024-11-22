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上月才打包票不會延 林欽榮今改口高捷黃線2034年通車

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄捷運黃線的施工路線圖。圖／取自高市捷運局官網
高雄捷運黃線的施工路線圖。圖／取自高市捷運局官網

高捷黃線去年底動工，正進行施工說明會，原先預計2028年全線完工，藍綠議員都覺得是「不可能的任務」。高市副市長林欽榮今在議會證實，整體經費從1442億元調升至2348億元，市府實質增加40.3億元負擔，2032年局部先通車，2034年全線通車。

黃線是Y字形路線，起於鳥松神農路，經大埤路、澄清路、本館路、建工路、民族路、民權路迄於三多五路，另由澄清路、國泰路、南京路、五甲路迄於鎮中路前鎮高中，總長度為22.91公里，設置1座高架車站、22座地下車站，總經費1442億元。

議員黃彥毓1個月前在議會交通部門質詢指出，黃線多處工程發包不順，有得標廠商公告完工日期在2033年，跟預定完工日期有5年落差，質疑黃線可能分段通車。捷運工程局說，時間還在管控期程內，有信心2028年通車。

議員何權峰今日總質詢繼續追問黃線進度及經費。副市長林欽榮說，因經費核定有時間差，「通車時程務必會延」，中央原則同意經費從1442億元增加至2348億元，增幅為62.8％，同時間台北市萬大線增幅87％、北市環狀線增幅69％，算是合適的支持。

「捷運是百年大計，施工不必搶快！」林欽榮強調，因為烏俄戰爭供料經費增加因素，行政院原則同意黃線調升2千多億元，2021年至今， 捷運沿線已經有7個聯開案簽約，合計投資600多億，應收未收款200億元，黃線經費調整後，高市府實質增加的負擔額為40.3億元，可負擔範圍內。

林欽榮也說，預估2032年局部通車目標為Y1到Y5、Y5到Y18兩段先通車，全線通車日期為2034年。

高市議會總質詢，議員何權峰針對捷運黃線的完工日期提出質問，副市長林欽榮證實，全線通車日期會從2028年延至2034年。記者徐白櫻／翻攝
高市議會總質詢，議員何權峰針對捷運黃線的完工日期提出質問，副市長林欽榮證實，全線通車日期會從2028年延至2034年。記者徐白櫻／翻攝
高雄捷運路線圖。圖／取自高市捷運局官網
高雄捷運路線圖。圖／取自高市捷運局官網

捷運 林欽榮 議員

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