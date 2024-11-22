高雄亞灣跨年晚會主打「愛你、愛我」陳其邁公布彩蛋
2025年的諧音是「愛你、愛我」，高雄亞灣跨年呼應主題，花火施放長度250秒，市長陳其邁公布跨年晚會彩蛋，花火搭配 Bruno Mars （火星人）求婚神曲 〈Just the Way You Are 〉絕無僅有，想告白、想結婚，一定要來高雄跨年，今年還加碼邀請韓星，名字先賣關子。
針對跨年晚會，市長陳其邁今早在議會受訪指出，今年跨年煙火總共有250秒、6830發煙火，因為位在大港旁邊，所以美麗煙火絕無僅有；今年跨年到明年是2025年，20就是愛你、25就是愛我，所以也歡迎熱戀中的情侶一起來歡度新年。
陳其邁說，今年邀請來賓除徐佳瑩、盧廣仲外，加碼邀請韓星，名字暫時保留，總之今年跨年的首選是在高雄，來了一定不會後悔。
市府指出，2025亞灣跨年花火設計三段篇章，序幕「繽紛高雄」會有千輪小花在港灣夜空中繽紛綻放，地面以霓虹變色花柱為主，高低層次堆疊變化。二幕「銀白高雄」，特選銀冠及白閃大理花等類銀白色花火，屆時夜空降下銀白飛雪，彷彿置身銀白世界。
終幕「高雄百年好市」，空與地面同步綻放愛心、笑臉造型花火圖樣，最後以氣勢磅礴的迎賓禮砲及金耀錦冠花火作為終章，象徵「高雄街」改制「高雄市」滿百年。
目前公布的卡司包含徐佳瑩、盧廣仲、告五人、滅火器、麋先生。市府提醒，亞灣跨年規畫最大8吋高空花火，最佳觀賞點為時代大道、中華五路人行道、金鞏橋，其他建議觀賞點有時代公園及前鎮之星；12月30日凌晨0點後將禁止人車進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的範圍。
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