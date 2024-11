高雄亞灣跨年晚會主打「愛你、愛我」陳其邁公布彩蛋

2025年的諧音是「愛你、愛我」,高雄亞灣跨年呼應主題,花火施放長度250秒,市長陳其邁公布跨年晚會彩蛋,花火搭配 Bruno Mars (火星人)求婚神曲 〈Just the Way You Are 〉絕無僅有,想告白、想結婚,一定要來高雄跨年,今年還加碼邀請韓星,名字先賣關子。

針對跨年晚會,市長陳其邁今早在議會受訪指出,今年跨年煙火總共有250秒、6830發煙火,因為位在大港旁邊,所以美麗煙火絕無僅有;今年跨年到明年是2025年,20就是愛你、25就是愛我,所以也歡迎熱戀中的情侶一起來歡度新年。

陳其邁說,今年邀請來賓除徐佳瑩、盧廣仲外,加碼邀請韓星,名字暫時保留,總之今年跨年的首選是在高雄,來了一定不會後悔。

市府指出,2025亞灣跨年花火設計三段篇章,序幕「繽紛高雄」會有千輪小花在港灣夜空中繽紛綻放,地面以霓虹變色花柱為主,高低層次堆疊變化。二幕「銀白高雄」,特選銀冠及白閃大理花等類銀白色花火,屆時夜空降下銀白飛雪,彷彿置身銀白世界。

終幕「高雄百年好市」,空與地面同步綻放愛心、笑臉造型花火圖樣,最後以氣勢磅礴的迎賓禮砲及金耀錦冠花火作為終章,象徵「高雄街」改制「高雄市」滿百年。