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2025全台第一場路跑在屏東佳樂水 終點迎接第一道曙光

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府明年推出全台首場曙光路跑「2025風域曙光路跑」，參加活動的民眾可獲得相關禮品。圖／屏縣府提供
屏東縣政府明年推出全台首場曙光路跑「2025風域曙光路跑」，參加活動的民眾可獲得相關禮品。圖／屏縣府提供

墾丁龍磐公園是台灣本島每年元旦迎接第一道曙光的地點，有別於往年舉辦千人迎曙光活動，今年屏東縣政府與屏東縣觀光協會在佳樂水風景區舉辦「2025風域曙光路跑」，是2025年全台第一場路跑，邀請民眾用獨特體驗迎接新年。

屏東縣政府交旅處表示，這次以螢光歡樂跑為主題舉行的「2025風域曙光路跑」，從佳樂水風景區為起點，一路沿著螢光海岸線奔跑，探訪佳樂水奇岩異石獨特風景，並在即將跑到終點線時迎來旭日東昇的曙光魔幻時刻。

交旅處表示，參加活動的民眾可獲得「光」元素的報名紀念衣、LED手環、運動毛巾，及發光小立燈座獎牌，呼應本活動從夜光跑到曙光，象徵迎向未來的希望之光，打造專屬於曙光跑者的獨特標誌。

屏東縣政府表示，「風域半島」為2024年屏東縣政府打造的全新觀光品牌，橫跨「落山風風景特定區」內車城鄉、牡丹鄉、滿州鄉及恆春鎮等部分區域，結合地方人文歷史、自然景觀及海岸風光，推出獨特風域觀光，滿州鄉「2025風域曙光路跑活動」是揭開2025第一道序幕。

相關活動、交通運輸及觀光旅遊訊息可上屏東縣政府屏東旅遊網、屏東GO好玩、屏東GO交通社群粉專，或下載「屏東GO好玩」APP。

屏東縣政府明年推出全台首場曙光路跑「2025風域曙光路跑」，在佳樂水風景區。圖／屏縣府提供
屏東縣政府明年推出全台首場曙光路跑「2025風域曙光路跑」，在佳樂水風景區。圖／屏縣府提供

墾丁 屏東縣政府 毛巾 路跑

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