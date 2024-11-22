台86快速道路東延內門案變更路線 完工日期延至2033年

台86快速道路從台南關廟延伸至高雄內門案核定5年，原預計2029年完工，高雄市議員林義迪今天在議會追問進度。交通局長張淑娟表示，延伸案進入綜合規畫作業階段，因台南龍崎、關廟居民對路線意見多，交通部重新檢討路線，明年進入環評作業，預計完工日期為2033年。

台86線快速道路目前通行至台南關廟，行走台3線省道後銜接182線道路，經龍崎可抵高雄內門，沿線道路崎嶇，地方爭取快速道路東延至內門。公路總局提報「台86線向東延伸至台3線新闢及改善道路工程可行性評估」案，行政院2020年12月10日正式核定，總經費111億元，預計2026年完成設計及用地取得，2029年完工。

議員林義迪今天在高市議會總質詢表示，內門通往台南的道路崎嶇，快速道路延伸案已經講很多年，居民都希望早日完工，目前進度如何？

交通局長張淑娟回應，此案2020年核定，目前是在綜合規畫階段，台南關廟及龍崎居民對於路線有很多意見，路段原本要北移後來又要南移，所以交通部的路線要重新檢討，明年才會提環評，預計完工期間為 2033年。