屏東物產館花大錢託管 議員痛批

屏東農業物產館前年8月開幕，去年10月因營運成效不佳解約休館，重新招標5次均流標，最終縣府以每年297萬元的勞務標委託廠商管理。縣議員鄭清原質詢重批物產館花2億元興建，竟還要花錢請人代管，「不如租給我還不收錢」。縣府農業處說，委託管理後會重新規畫控管。

屏東物產館經營不到1年就淪為蚊子館，最後還花錢委託管理。農業處解釋，接手廠商需負責場館產品規畫、品質控管、營銷企畫、招商等。並結合自身影音專業打造為沉浸式影音體驗展區，未來2樓除做特色展示空間，部分則提供管理服務中心及農業大學使用，出租做共享辦公室；3樓提供觀景遊憩平台、戶外租賃空間及遠眺觀賞點，規畫農產品市集。

屏東農業物產館與南仁湖集團簽下10年約營運，不到1年就營運不下去，去年6月通知縣府將終止契約撤場，並在10月休館。之後縣政府5度招標，卻全都流標，一度淪為蚊子館，期間還借軍方教召，最終以1年297萬元勞務標委託階梯影像公司管理。

「縣府花2億元建場館，收不到租金，每年還花錢請人代管」，縣議員鄭清原昨天質詢時說，當初請南仁湖集團經營，就是看上集團經營國道休息站的經驗，結果廠商因營運成效不佳不做了，縣府租不出去怕被人講話，才趕快花錢請廠商來管理，這樣不如租給我，我還不收縣府的錢。