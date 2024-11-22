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美麗島站水池長綠藻 高雄地標失色

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄捷運美麗島站4個出口處鏡面水池，成為全市熱門地標之一，卻被批池底長年長滿綠藻、青苔、散發異味，有衛生疑慮。記者宋原彰／攝影
高雄捷運美麗島站4個出口處鏡面水池，成為全市熱門地標之一，卻被批池底長年長滿綠藻、青苔、散發異味，有衛生疑慮。記者宋原彰／攝影

高雄捷運美麗島站4個出口因大片玻璃帷幕和鏡面水池成為全市熱門地標，但2年前爆出池底長綠藻、青苔、水質不佳散發異味，有衛生疑慮，至今綠藻仍大量存在，打擊高雄城市形象，民眾更擔心孳生蚊蟲傳播疾病，建議乾脆填平改作綠地。

高市府當年為增添中山路「新中軸線」城市美感，以「捷運之心—祈禱」設計概念，應用玻璃帷幕及鏡面池打造站體4處出入口，2年前鏡面池並裝設噴泉設備，早上8時至晚上10時每整點有15分鐘的噴泉展演，夜晚搭配光影效果，和捷運口的玻璃帷幕燈光交互輝映，吸引遊客駐足觀賞。

不料後來噴水時間改為每30分鐘休息10分鐘，當年底更有民眾發現水池積滿綠藻青苔且發臭。市府當時解釋是水池過濾系統故障，修復後水池即能乾淨無虞，但時隔2年，又被發現池底被整片綠藻覆蓋，嚴重優養化，毀害遊客觀感。

市議員許采蓁說，美麗島站原本是城市景觀「亮點」，卻因噴水池長滿綠藻，加分變扣分，公園處曾表示會定期清潔，很明顯頻率不夠，市府人力若不足，就該引進自動化系統維護，否則只會給國外旅客看笑話。

高雄市公園處表示，美麗島站噴水系統目前運作正常，每2至3個月辦理清潔作業，最近在9月完成清潔；水池屬全日照環境，藻類容易生長，雖定期添加氯錠抑制，效果有限，仍需靠人工清理，但目前沒有蚊蟲孳生。

水質 美麗島站 許采蓁 高雄捷運

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