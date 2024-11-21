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馬祖廢棄軍事據點活化再生 成府會攻防焦點

中央社／ 連江縣21日電

曾作為馬祖國際藝術島作品舞台的南竿梅石營區特約茶室與53據點，後續活化再生成府會攻防焦點。議員要求應盡快重新開幕，增加明年度觀光亮點。

連江縣議會第8屆第4次定期大會，今天議程為連江縣政府文化處等工作報告，國民黨籍議員曹爾章質詢時，關心南竿的梅石營區特約茶室與53據點重新開幕進度，尤其特約茶室規劃為青創基地，啟用後有助地方產業發展。他要求文化處應請承包商盡快完成相關程序，早日對外營業。

連江縣政府文化處長吳曉雲回覆，梅石營區特約茶室去年12月招租完成，今年1月與承包商簽約，依照合約有1年籌備期，目前內部裝潢等已大致完成，待交通旅遊局核發民宿業營業執照後，預計12月起對外營運。

吳曉雲說，軍官特約茶室規劃為旅宿、咖啡廳等複合空間；士兵特約茶室則做為青創基地，設置共同工作空間，開放在地青年優先租用，並計畫與中國大陸的企業孵化器合作。

至於53據點，吳曉雲解釋，日前招募認養單位結果，第1順位獲選的馬祖地質公園協會，因該協會理監事會議持反對意見，故向文化處提出放棄認養。目前由第2順位的個人擔任認養人，已辦理點交，預計明年初重新對外開放。

吳曉雲指出，根據該位認養人之認養計畫，53據點將結合周邊鐵板社區發展協會、金板境天后宮、仁愛村內商店、津仁步道周邊民宿等，透過說故事與辦活動等方式營運。文化處將持續觀察並評估其營運狀況，1年後再決定是否繼續由同一人認養。

南竿 認養 馬祖

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