快訊

獨／開業20年！台南「翰林茶館」文化店熄燈

謝宜容遭起底！網將矛頭轉向老牌醬油廠 雲林老鄰居這樣談論她

改善竹林地老化 高雄市推動伐採示範與利用

中央社／ 高雄21日電

為改善竹林地老化高雄市政府農業局選定市有土地，主導竹林伐採與竹材利用等示範計畫，盼再次啟動竹林伐採及利用，同時提升竹材經濟價值和永續經營意識。

高雄市莿竹林分布內門、田寮、旗山、美濃及燕巢等區，因多年未經營導致林地出現老化、生長過密及老竹倒伏等問題，加上農村勞動力短缺、產業人口老化，及國產竹材在市場需求上無法與價格較低進口竹材競爭，造成竹產業沒落已久。

高雄市政府農業局推動竹林伐採示範與利用，今天在燕巢區烏山頂泥火山地景自然保留區舉辦竹林伐採計畫成果分享會，展示莿竹林伐採過程及加工處理與應用成果，並邀林業及自然保育署參與，一同見證竹林筏採示範，及運用伐採竹材製作成具生態保護意向的「泥火山造型竹圍籬」。

農業局新聞稿指出，這次計畫由有限責任高雄市行農生產合作社執行，將合作社過往服務及管理經驗轉化應用在莿竹伐採作業，在林業經營中導入機械化伐採模式，提升竹林伐採效率，改善缺工問題，將伐採模式標準化，提供多林農參採。

在竹材利用方面，選定伐採後可再利用的竹材進行加工處理，應用在烏山頂泥火山地景自然保留區竹圍籬設置計畫中。竹圍籬設計方面融入當地生物樣態與地景特徵，並結合鋼雕與莿竹作為創作媒材，打造具創意與自然融合的竹圍籬。

農業局表示，竹產業發展需各方持續投入才能有所成果，這次示範計畫導入竹林伐採機械化，改善竹林管理缺工等狀況，並透過竹材利用的創新應用，提升經濟與生態效益，盼未來有更多林農參與竹林伐採與利用行列，為台灣永續發展作出貢獻。

泥火山 老化 高雄市

延伸閱讀

颱風康芮致災 高市府爭取擴大農損救助項目

高雄市推動竹林伐採示範與利用 改善林地老化

新北市竹筍、茭白筍天然災害現金救助 12月3日前可申請

高雄男靠印表機、指甲油「純手工」製92萬假鈔 夜市不少攤商受騙

相關新聞

高雄第二座國際機場設哪裡？ 陳其邁：南星計畫區是好選擇

高雄小港國際機場因宵禁問題發展受限，日前行政院長卓榮泰南下高雄視察機場新航廈計畫，陳其邁爭取24小時國際機場。議員陳美雅...

「警界教科書」高雄警官罹癌退休 5個月後不幸辭世

曾是警政署安居緝毒專案典範教科書的高市苓雅警分局前勤指中心主任陳榮輝，歷任市刑大、仁武和岡山等分局偵查隊長，去年因罹癌請...

農業部次長黃昭欽拜會縣長陳福海 允提升金門漁業發展

農業部政務次長黃昭欽今天率團蒞金視察，並拜會縣長陳福海，陳福海表示，金門漁港基礎建設經費不足，希望中央能多點關心增加對金...

環團公布縣市永續環境施政末段班 馬祖喊冤：規則對離島不友善

台灣環境保護聯盟今天召開記者會，針對全國22縣市環保施政發表評量結果，其中在基礎生活設施與PM2.5濃度等面向，將離島連...

防落軌！高雄捷運設月台門費用4億 市府視營收逐步增設

高雄捷運紅線橋頭到岡山、R17至R24共8站目前未設月台門，月初才發生橋頭站有婦人落軌後遭撞斷手，外界盼加設月台門保障旅...

康芮颱風致災 高雄爭取擴大農損救助項目即起受理

高雄地區受到康芮颱風影響，已成功爭取蘿蔔、紅豆等5項救助項目，經各公所持續查報，後續仍有部分作物植株黃化、葉片及果實損傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。