改善竹林地老化 高雄市推動伐採示範與利用

為改善竹林地老化，高雄市政府農業局選定市有土地，主導竹林伐採與竹材利用等示範計畫，盼再次啟動竹林伐採及利用，同時提升竹材經濟價值和永續經營意識。

高雄市莿竹林分布內門、田寮、旗山、美濃及燕巢等區，因多年未經營導致林地出現老化、生長過密及老竹倒伏等問題，加上農村勞動力短缺、產業人口老化，及國產竹材在市場需求上無法與價格較低進口竹材競爭，造成竹產業沒落已久。

高雄市政府農業局推動竹林伐採示範與利用，今天在燕巢區烏山頂泥火山地景自然保留區舉辦竹林伐採計畫成果分享會，展示莿竹林伐採過程及加工處理與應用成果，並邀林業及自然保育署參與，一同見證竹林筏採示範，及運用伐採竹材製作成具生態保護意向的「泥火山造型竹圍籬」。

農業局新聞稿指出，這次計畫由有限責任高雄市行農生產合作社執行，將合作社過往服務及管理經驗轉化應用在莿竹伐採作業，在林業經營中導入機械化伐採模式，提升竹林伐採效率，改善缺工問題，將伐採模式標準化，提供多林農參採。

在竹材利用方面，選定伐採後可再利用的竹材進行加工處理，應用在烏山頂泥火山地景自然保留區竹圍籬設置計畫中。竹圍籬設計方面融入當地生物樣態與地景特徵，並結合鋼雕與莿竹作為創作媒材，打造具創意與自然融合的竹圍籬。

農業局表示，竹產業發展需各方持續投入才能有所成果，這次示範計畫導入竹林伐採機械化，改善竹林管理缺工等狀況，並透過竹材利用的創新應用，提升經濟與生態效益，盼未來有更多林農參與竹林伐採與利用行列，為台灣永續發展作出貢獻。