農業部次長黃昭欽拜會縣長陳福海 允提升金門漁業發展

農業部政務次長黃昭欽今天率團蒞金視察，並拜會縣長陳福海，陳福海表示，金門漁港基礎建設經費不足，希望中央能多點關心增加對金門的補助，兩人也商討金門縣漁港基礎建設及如何輔導養殖漁民，解決漁民問題，提升金門縣漁業發展。

黃昭欽今天率農業部洪秘書峻凱、農業部水產試驗所長張錦宜、水產試驗所主任許晉榮、水產試驗所副研究員蕭聖代、漁業署副署長陳建佑、漁業署科長高福隆等人蒞金，但行程未公開，縣府由建設處長黃儒新、金門縣水產試驗所長李佳發及金門區漁會理事長陳水義等人陪同。

黃昭欽一行在拜會陳福海時，陳指出，金門縣早期屬於戰地，多由國防部挹注經費進行國防基礎建設，自民國81年戰地任務解除，建設經費顯著減少，經濟也明顯蕭條，特別是漁港基礎建設錯過中央投資漁港建設時機，近年大量使用縣政經費，致經費不足，故需請中央主管機關依據相對預算項目增加對金門縣補助經費，協助漁港基礎建設。

陳福海也提到，近年為利控管漁船出港，將金門縣泊地廢除，影響漁民獎勵休漁及油料補貼的申請，希望中央主管機關能有更友善的措施及機制，保障本縣漁民。

黃昭欽指出，金門位處地域敏感地區，需以特別方式處理，並以人民為優先考慮，牡蠣養殖為金門重要產業，農業部也重視地區養殖現況，他們今天也到烈嶼鄉上林周邊海域進行牡蠣養殖的會勘，農業部期望與金門縣府及金門縣水產試驗所進行合作，以輔導漁民的方式，如：蚵棚設施、養殖技術及後端銷售等問題的改善，將產業帶向正向的發展，落實照顧人民的基礎。

陳福海表示，金門應善用地區優勢，進行漁業及民生等交流，且近期陸續有陸客到金門自由行，購買台灣的商品，若能發展金門的產品如牡蠣，打造金門品牌，讓漁民有機會重新站穩腳步，發展金門的漁業產業，並擴及地區的特產品，提升產業發展，帶動就業機會。