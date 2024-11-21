環團公布縣市永續環境施政末段班 馬祖喊冤：規則對離島不友善

台灣環境保護聯盟今天召開記者會，針對全國22縣市環保施政發表評量結果，其中在基礎生活設施與PM2.5濃度等面向，將離島連江縣列為倒數3名，對此，連江縣環境資源局喊冤表示，汙水處理下滑一事，其實以接管率來看，馬祖是全國的前3名，只是目前無法接管的都是較難克服偏遠地區，在接管率沒成長的情況下，才會看起來有下滑。

台灣環境保護聯盟今天舉辦「2023年度直轄市、縣市政府永續環境施政評量」結果公布記者會，本次以8大主題、25項次、100項指標來進行評量。8大評量指標包括節能減碳與再生能源推動、公害防制、國土規劃與環境資源管理、基礎生活設施、綠色生產與消費、氣候變遷因應、生態保育及公眾參與。

台灣環境保護聯盟指出，本次評量排名前3名分別為台南市、屏東縣和高雄市，扣除9個未參與本次評量的縣市，倒數3名分別為南投縣、澎湖縣和連江縣，並點出連江縣在汙水處理和汙水妥善處理的部分，有逐年下滑的趨勢；另外PM2.5濃度也偏高。

對此，連江縣環資局回應，連江縣接管率在國土署的統計資料上是前3名，也領先全國多個縣市開始徵收下水道使用費，他們認為下滑原因，主要是馬祖接管的普及率比較高，已經達到6至7成，剩下不能接管的戶數，都在偏遠或管線不易到的地方，像小塘岐，除了是村落的低窪區外，有些區塊裡面有很多是私有地，還無法納入接管。

環資局指出，這幾年馬祖設籍增多，在總戶數有增加情況，接管率沒再增加，因分母變大，分子維持不變，比例上看起來會有下滑，但其實他們的接管普及率還是有維持。

至於PM2.5濃度偏高，環資局澄清，都是境外汙染，他們有統計過境外佔9成以上，主要是大陸的霧霾，「但這不是操之在我，我們也是受害者」，據了解，馬祖地區沒有大型工業，只有酒廠與發電廠，在地固定汙染原，排放很低，都是境外進來，地方政府無法將這個擋在外面。，

環資局人員透露，其實類似評比的遊戲規則，大都以台灣縣市的狀況來設計，對離島比較不友善，像台灣有工業區等與其他改善作為，但離島情況特殊，很多不是操之在我，只能去配合。