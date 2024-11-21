防落軌！高雄捷運設月台門費用4億 市府視營收逐步增設

高雄捷運紅線橋頭到岡山、R17至R24共8站目前未設月台門，月初才發生橋頭站有婦人落軌後遭撞斷手，外界盼加設月台門保障旅客安全；捷運局回應，目前交通部無法補助已營運的BOT建設，經評估一個站點月台門經費需5千萬，總經費達4億，高捷公司每年會提撥一定比例盈餘做建設經費，未來新設的捷運路線都已規劃月台門。

高雄捷運橋頭站本月7日發生落軌意外，一名婦人見列車進站後跳入軌道遭捲入車下，被救出後送往醫院急救，右前肢斷裂尚有意識，造成高捷一度單線雙向通行，班距拉長為20分鐘，事件引起地方討論，里長、民眾紛紛認為增設月台門的必要性。

高市議員林志誠認為，目前全台各地軌道系統的月台門分為半高式、全高式和升降式，捷運局應針對乘客數較多的站點優先設置月台門。

捷運局長吳嘉昌表示，捷運局過去曾向交通部提案申請補裝，欲增加捷運紅線R17至R24共8站月台門，但中央回應只補助興建期的交通建設，無法補助已在營運期的建設；此外，目前負責營運的高雄捷運公司曾研議過加設月台門，粗估總經費高達4億，一個站約5千萬，高捷公司同意「視營運狀況若有盈餘，將逐年提撥一定比例，作為增設經費。」

吳嘉昌表示，高捷屬BOT案，高捷公司每年盈餘約1至2千萬，因此逐年提撥月台門經費較緩慢，市府持續討論，盼加速建設期程；目前RK1岡山車站已設月台門，往北路段至RK8已規劃設月台門，且新設路線如捷運黃線、小港林園線都已規劃月台門，現行已劃設黃色警戒線、防闖偵測系統，也有非旅客區域阻絕系統並加強巡邏保全，減少落軌意外。

捷運局表示，高雄捷運紅橘線、輕軌、岡山路竹延伸線及小港林園延伸線均為有人駕駛系統，司機員發現前方有障礙時可即時停車，避免發生意外。高捷列車及軌道未設置異物偵測系統，但清晨發班前會先進行巡軌作業，萬一行駛間司機員發現狀況，可按下駕駛台的紅色緊急停車按鈕，讓列車停下。月台也配有多個緊急停車鈕，供站務員及乘客使用。