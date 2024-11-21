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球證變壁紙 高雄高球場會員告理事長違法擅用農藥

中央社／ 高雄21日電

高雄高爾夫球場被檢出使用農藥，市府要求拆屋還地。球場會員獲悉24日結束營業組自救會，今天更前往雄檢控告俱樂部理事長擅用農藥損害權益，讓會員至少損失300萬元球證費。

高雄澄清湖旁高爾夫球場未續約占地營業，且查獲業者違法使用除草劑，遭市府要求拆屋還地。業者15日公告將於24日結束營業，球場會員、員工組自救會爭取權益。市府消保官要求業者儘速依契約退費，並公告700多名會員權益及退費機制。

高雄高球場多名俱樂部會員今天下午在自救會法務發言人、律師陳君聖陪同下前往高雄地檢署，按鈴控告俱樂部陳姓理事長、總經理等人涉犯刑法第190條流放毒物罪，損及會員權益，請檢察官偵查追訴罪行。

其中一名會員質疑，俱樂部幹部不但隱瞞使用農藥除草，也未妥善處理與市府糾紛，導致球場即將被收回，眾人一張至少新台幣300萬元球證瞬間無法使用，都是看新聞才知道球場沒有了。

陳君聖接受媒體聯訪說明，依據高市府說明，俱樂部陳姓理事長和總經理自民國111年起就違法使用農藥，這種有毒物質本來就不該在水源保護區使用，相關行為已違反刑法第190條第1項跟第2項，希望檢方能介入調查釐清真相。

陳君聖說，俱樂部已經公告24日停止營業，但如此重大事項不但沒經過理事會和基本會員大會決議就獨斷宣布停業，已嚴重損害會員權益，導致高球場若歸還給市府，所有會員的努力都一夕歸零。相關損失之後也將提出民事求償。

針對市府決議收回球場土地，規劃成384公頃澄清湖大公園，陳君聖則希望如此重大公共政策，能多透過市民大眾討論形成共識。

澄清湖 自救會 退費

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