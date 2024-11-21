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屏東2025風域曙光路跑 元旦佳樂水開跑

中央社／ 屏東縣21日電

迎接2025新年，屏東縣政府與屏東縣觀光協會舉辦明年全台首場路跑「2025風域曙光路跑」，1月1日在佳樂水風景區沿著海岸線迎接旭日東昇，現正報名中。

屏東縣政府交通旅遊處發布新聞稿表示，有別往年於墾丁龍磐公園千人迎曙光活動，2025年以螢光歡樂跑為主題舉行「2025風域曙光路跑」，從佳樂水風景區為起點，沿著佳樂水產業道路跑，到佳樂水瀑布折返回佳樂水風景區，路跑路線4公里。

交旅處說，預計早上6時出發，跑程估約1小時。沿途有佳樂水著名的奇岩異石獨特風景，一路沿著螢光海岸線奔跑，即將跑到終點線時，迎來旭日東昇曙光魔幻時分。

「2025風域曙光路跑活動」現正報名中，交旅處說，報名送豐富好禮，有「光」元素報名紀念衣、LED手環、運動毛巾及吸睛發光小立燈座獎牌，呼應活動從夜光跑到曙光，象徵迎向未來的希望之光，打造專屬曙光跑者的獨特標誌。

屏東縣政府 毛巾 路跑

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