快訊

霸凌案外案？新北勞檢處稽查結果出爐 北分署爆5大缺失最高罰百萬

恐引爆離職潮？馬斯克「政府瘦身計畫」曝光 強制1周5天進辦公室

「警界教科書」高雄警官罹癌退休僅5個月辭世 高雄氣爆冒險犯難獲模範

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄第二座國際機場設哪裡？ 陳其邁：南星計畫區是好選擇

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄即時報導
高雄市議員陳美雅關心未來高雄第二座國際機場要設哪裡，陳其邁透露，南星計畫區是內部評估的地點。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員陳美雅關心未來高雄第二座國際機場要設哪裡，陳其邁透露，南星計畫區是內部評估的地點。記者徐白櫻／翻攝

高雄小港國際機場因宵禁問題發展受限，日前行政院長卓榮泰南下高雄視察機場新航廈計畫，陳其邁爭取24小時國際機場。議員陳美雅今在議會質問，新機場要設哪裡。陳其邁回應，初步討論南星計畫區是好的選擇。

小港機場鄰近住宅區，因噪音問題實施宵禁多年，陳其邁致詞時代表南部民眾及產業請命，希望中央在高雄興建24小時國際機場。

高市議會總質詢，議員陳美雅關心小港新航廈的整修工程。此外，她表示，過去她再三呼籲，高雄需要一座全新的24小時起降機場，很欣慰市長聽進建議，開口向中央爭取一座全新的國際機場，不過未來新機場會蓋在哪裡，市府有無初步想法。

陳其邁答覆，此事需要專業評估，市府有初步討論，覺得南星計畫再擴大是好的選擇。陳美雅強調，高雄需要更多直飛航班，交通便利才有利經濟發展，否則很多規畫都是空談。

南星計畫區位在小港區大林蒲海岸的填海造陸計畫範圍，起初是為放置爐石等工業或工程廢棄物而設置，過去也曾評估過蓋機場。

小港機場 陳其邁 陳美雅

延伸閱讀

高鐵南延屏東 陳其邁：若採高雄方案衝擊須降最低

勞動部公務員輕生案 陳其邁：高市府會以此為警惕

腸病毒爆發！高雄未補助71型疫苗引罵聲 陳其邁回應了

高雄導入AI創新應用 市長陳其邁：成功是最先行動的人

相關新聞

高雄第二座國際機場設哪裡？ 陳其邁：南星計畫區是好選擇

高雄小港國際機場因宵禁問題發展受限，日前行政院長卓榮泰南下高雄視察機場新航廈計畫，陳其邁爭取24小時國際機場。議員陳美雅...

「警界教科書」高雄警官罹癌退休 5個月後不幸辭世

曾是警政署安居緝毒專案典範教科書的高市苓雅警分局前勤指中心主任陳榮輝，歷任市刑大、仁武和岡山等分局偵查隊長，去年因罹癌請...

康芮颱風致災 高雄爭取擴大農損救助項目即起受理

高雄地區受到康芮颱風影響，已成功爭取蘿蔔、紅豆等5項救助項目，經各公所持續查報，後續仍有部分作物植株黃化、葉片及果實損傷...

高雄澄清湖球場下一步是蓋豪宅？ 市府：法規不允許

高市議會總質詢，議長康裕成及副議長曾俊傑都關心澄清湖高爾夫球場未來用途，是否會建商進場蓋房子。工務局強調，高爾夫球場是公...

高雄抽查油脂排入市區汙水管 今年已查獲56家業者不合格

高雄市水利局嚴禁油脂排物市區汙水管，但仍有部分餐飲、旅宿業者，未落實自主管理，導致過量油脂排入汙水下水道，易造成管線阻塞...

高鐵南延屏東 陳其邁：若採高雄方案衝擊須降最低

高鐵南延屏東方案預計年底前確定，高雄市長陳其邁今天表示，對於選擇何種方案，高市府尊重專業，若利大於弊、衝擊減到最小，對整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。