高雄第二座國際機場設哪裡？ 陳其邁：南星計畫區是好選擇

高雄小港國際機場因宵禁問題發展受限，日前行政院長卓榮泰南下高雄視察機場新航廈計畫，陳其邁爭取24小時國際機場。議員陳美雅今在議會質問，新機場要設哪裡。陳其邁回應，初步討論南星計畫區是好的選擇。

小港機場鄰近住宅區，因噪音問題實施宵禁多年，陳其邁致詞時代表南部民眾及產業請命，希望中央在高雄興建24小時國際機場。

高市議會總質詢，議員陳美雅關心小港新航廈的整修工程。此外，她表示，過去她再三呼籲，高雄需要一座全新的24小時起降機場，很欣慰市長聽進建議，開口向中央爭取一座全新的國際機場，不過未來新機場會蓋在哪裡，市府有無初步想法。

陳其邁答覆，此事需要專業評估，市府有初步討論，覺得南星計畫再擴大是好的選擇。陳美雅強調，高雄需要更多直飛航班，交通便利才有利經濟發展，否則很多規畫都是空談。

南星計畫區位在小港區大林蒲海岸的填海造陸計畫範圍，起初是為放置爐石等工業或工程廢棄物而設置，過去也曾評估過蓋機場。