颱風康芮致災 高市府爭取擴大農損救助項目

高雄農作受颱風康芮影響，農業局已爭取蘿蔔等5項救助項目，經後續查報發現仍有部分作物植株黃化等狀況，再爭取番茄、南瓜等農產業天然災害現金救助及低利貸款，12月3日前受理申報。

高雄因受颱風影響，導致食用番茄植株黃化、開花著果減少；南瓜及櫛瓜果實損傷；龍鬚菜及甘藍葉片損傷；香蕉和薑倒伏及農業設施網布毀損，影響農民生計。

經各區公所持續查報，高雄市政府農業局11日會同高雄區農業改良場及農糧署辦理災情確認，向中央爭取番茄、薑，每公頃新台幣5.1萬元；南瓜、櫛瓜、龍鬚菜、甘藍，每公頃4.1萬元；香蕉每公頃8萬元，及水平棚架網室－塑膠布（網）每0.1公頃4000元等農損現金救助及低利貸款。

農業局今天發布新聞稿表示，食用番茄（美濃區、甲仙區、茂林區、杉林區）、南瓜（美濃區、杉林區）、櫛瓜（甲仙區）、龍鬚菜、甘藍、薑、香蕉及水平棚架網室－塑膠布（網）（那瑪夏區）農產業天然災害現金救助及低利貸款，自11月20日至12月3日止於土地所在區公所受理農民申報。

高雄市政府農業局長張清榮表示，種植食用番茄、南瓜、櫛瓜、龍鬚菜、甘藍、薑、香蕉及搭設水平棚架網室－塑膠布（網）受損失達2成以上農友，可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照，並在12月3日前持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，向土地所在區公所申辦現金救助，若有農友復耕需低利貸款，也可洽當地農會辦理。