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高雄市推動竹林伐採示範與利用 改善林地老化

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市農業局邀請青年設計師許志誠操刀，結合鋼雕與莿竹作為創作媒材，打造出具創意與自然融合的竹圍籬，為烏山頂泥火山地景自然保留區增添藝術魅力。圖／農業局提供
高市農業局邀請青年設計師許志誠操刀，結合鋼雕與莿竹作為創作媒材，打造出具創意與自然融合的竹圍籬，為烏山頂泥火山地景自然保留區增添藝術魅力。圖／農業局提供

高雄市內門、田寮、旗山、美濃及燕巢等區都有莿竹林，但因多年未經營，林地出現老化、生長過密及老竹倒伏，加上農村勞動力短缺、產業人口老化，及國產竹材無法與價格較低的進口竹材競爭，導致竹產業沒落已久。高市農業局選定市有土地，主導竹林伐採與竹材利用的示範計畫，期盼竹林伐採及利用能再次啟動，同時提升竹材的經濟價值和永續經營意識。

農業局今天在烏山頂泥火山地景自然保留區，舉辦竹林伐採計畫成果分享會，會中展示莿竹林伐採過程及加工處理與應用之成果，並邀請農業部林業及自然保育署參與，見證本次竹林筏採示範，及運用伐採的竹材製作成具生態保護意向的「泥火山造型竹圍籬」。

農業局說，這次計畫由有限責任高雄市行農生產合作社執行，該合作社主要從事竹林與果樹代耕服務，在竹林經營管理方面積累了豐富技術，尤其是針對食用竹的伐採管理，本次計畫將這些經驗轉化應用於莿竹伐採作業，在林業經營中導入機械化伐採模式，提升竹林伐採效率，改善缺工問題，將伐採模式標準化，提供多林農參採。

在竹材利用方面，選定伐採後可再利用的竹材進行加工處理，以延長竹材壽命並提升其使用價值，並應用於烏山頂泥火山地景自然保留區竹圍籬設置計畫。

農業局表示，烏山頂泥火山地景自然保留區是高雄泥岩惡地地質公園核心區，為凸顯在地特色，由青年設計師許志誠操刀，將當地生物樣態與地景特徵融入設計，並結合鋼雕與莿竹作為創作媒材，打造出具創意與自然融合的竹圍籬，為地景增添藝術魅力，也展示了竹材在設計領域的廣泛可能性。

高雄市農業局表示，竹產業發展是條漫漫長路，也需要各方持續投入才能有所成果，此次示範計畫導入竹林伐採機械化，改善竹林管理缺工的現狀，並透過竹材利用的創新應用，提升經濟與生態效益，期望未來有更多林農參與到竹林伐採與利用的行列中，共同為台灣SDGs （永續發展）作出貢獻。

高市農業局今天在烏山頂泥火山地景自然保留區，展示莿竹林伐採過程及加工處理與應用成果。圖／農業局提供
高市農業局今天在烏山頂泥火山地景自然保留區，展示莿竹林伐採過程及加工處理與應用成果。圖／農業局提供
高市農業局今天在烏山頂泥火山地景自然保留區舉辦竹林伐採計畫成果分享會。圖／農業局提供
高市農業局今天在烏山頂泥火山地景自然保留區舉辦竹林伐採計畫成果分享會。圖／農業局提供

泥火山 設計師 高雄市

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