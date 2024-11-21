高雄市推動竹林伐採示範與利用 改善林地老化

高雄市內門、田寮、旗山、美濃及燕巢等區都有莿竹林，但因多年未經營，林地出現老化、生長過密及老竹倒伏，加上農村勞動力短缺、產業人口老化，及國產竹材無法與價格較低的進口竹材競爭，導致竹產業沒落已久。高市農業局選定市有土地，主導竹林伐採與竹材利用的示範計畫，期盼竹林伐採及利用能再次啟動，同時提升竹材的經濟價值和永續經營意識。

農業局今天在烏山頂泥火山地景自然保留區，舉辦竹林伐採計畫成果分享會，會中展示莿竹林伐採過程及加工處理與應用之成果，並邀請農業部林業及自然保育署參與，見證本次竹林筏採示範，及運用伐採的竹材製作成具生態保護意向的「泥火山造型竹圍籬」。

農業局說，這次計畫由有限責任高雄市行農生產合作社執行，該合作社主要從事竹林與果樹代耕服務，在竹林經營管理方面積累了豐富技術，尤其是針對食用竹的伐採管理，本次計畫將這些經驗轉化應用於莿竹伐採作業，在林業經營中導入機械化伐採模式，提升竹林伐採效率，改善缺工問題，將伐採模式標準化，提供多林農參採。

在竹材利用方面，選定伐採後可再利用的竹材進行加工處理，以延長竹材壽命並提升其使用價值，並應用於烏山頂泥火山地景自然保留區竹圍籬設置計畫。

農業局表示，烏山頂泥火山地景自然保留區是高雄泥岩惡地地質公園核心區，為凸顯在地特色，由青年設計師許志誠操刀，將當地生物樣態與地景特徵融入設計，並結合鋼雕與莿竹作為創作媒材，打造出具創意與自然融合的竹圍籬，為地景增添藝術魅力，也展示了竹材在設計領域的廣泛可能性。