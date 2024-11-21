「警界教科書」高雄警官罹癌退休 5個月後不幸辭世

曾是警政署安居緝毒專案典範教科書的高市苓雅警分局前勤指中心主任陳榮輝，歷任市刑大、仁武和岡山等分局偵查隊長，去年因罹癌請假治療，後一度返回工作崗位，因病情惡化，今年6月提早退休；未料，退休才4個多月，19日凌晨病逝，享壽63歲。

苓雅警分局今天表示，對於陳榮輝病逝的不幸消息深感不捨與遺憾，會協助家屬處理相關後事；曾和陳榮輝共事過的警界同仁表示，聽聞輝哥驟逝的噩耗難以接受，希望他一路好走。

陳榮輝從基層做起，警大67期，曾歷任多個派出所所長。高雄氣爆發生時，陳榮輝在苓雅警分局三多路派出所當所長；氣爆當晚是許多人心中痛楚，陳榮輝當時的警用摩托車被炸成碎片，臨危不亂的他在生死一瞬間，在場指揮派出所員警協助疏散現場民眾，免於二次災害危及民眾，時過多年仍讓人記憶猶新。

陳榮輝也因高雄氣爆冒險犯難的精神，帶領同仁拯救受災民眾，獲頒全國模範警察。

警政署於2018年1月推動安居緝毒專案，陳榮輝擔任苓雅警分局成功路派出所所長，針對轄區有將近1500戶住戶的「諾貝爾大樓」等易發生治安事件地點，與第三方警政結合，建立一系列「犯罪防治模組」。

在成功所當所長長達3年4個月、1千多天，率領派出所員警每天沒日沒夜，從與地方住戶交流，到將常出沒該地區的人士收攏為自己人，活用偵辦技巧「拉出、打入」，採取緊迫盯人戰術，讓罪犯聞風而逃。

在成功所長任內陸續偵破多起藏在大樓內的毒品、改造槍械、竊盜案。當時陳榮輝吃苦當吃補的說「長官相挺，自己要堅持，當基層要刻苦耐勞」，他感謝同仁和他一起吃苦。

陳榮輝63歲不幸辭世，家屬將於11月27日舉辦告別式；同學、長官及曾相處過的同事，不少人將到場送他走完人生最後一程。

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