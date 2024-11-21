康芮颱風致災 高雄爭取擴大農損救助項目即起受理

高雄地區受到康芮颱風影響，已成功爭取蘿蔔、紅豆等5項救助項目，經各公所持續查報，後續仍有部分作物植株黃化、葉片及果實損傷及倒伏。農業局說，已再次成功爭取食用番茄、南瓜、櫛瓜、龍鬚菜、甘藍、薑、香蕉及水平棚架網室-塑膠布（網）農產業天然災害現金救助及低利貸款，經農業部公告，高雄自即日起至12月3日止受理農民申報。

農業局說，高雄市因颱風影響導致食用番茄植株黃化、開花著果減少；南瓜及櫛瓜果實損傷；龍鬚菜及甘藍葉片損傷；香蕉和薑倒伏，以及農業設施網布毀損，影響農民生計。

經各區公所持續查報，農業局11月11日再次會同高雄區農業改良場及農糧署辦理災情確認，成功向中央爭取番茄、薑，每公頃5.1萬；南瓜、櫛瓜、龍鬚菜、甘藍，每公頃4.1萬；香蕉，每公頃8萬及水平棚架網室-塑膠布(網)，每0.1公頃4,000元，農損現金救助及低利貸款，自11月20日至12月3日止於土地所在區公所受理農民申報。