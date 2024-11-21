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高雄澄清湖球場下一步是蓋豪宅？ 市府：法規不允許

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議會副議長曾俊傑關心高雄澄清湖球場未來的規畫方向，市長陳其邁保證，未來一定會以滯洪防災為主要功能，嚴格把關大高雄用水安全。圖／高市府提供
高雄市議會副議長曾俊傑關心高雄澄清湖球場未來的規畫方向，市長陳其邁保證，未來一定會以滯洪防災為主要功能，嚴格把關大高雄用水安全。圖／高市府提供

高市議會總質詢，議長康裕成及副議長曾俊傑都關心澄清湖高爾夫球場未來用途，是否會建商進場蓋房子。工務局強調，高爾夫球場是公園用地，且位於飲用水保護區，政策方向是收回當作公園使用，不允許開發社區。市長陳其邁表示，市府會站在維護公共安全角度來採取後續的措施，嚴格把關大高雄用水安全。

市府將回收澄清湖高爾夫球場用地，外界關心未來用途。曾俊傑指出，球場位在澄清湖、金獅湖、三民區本和里等地的中央地帶，佔地廣達60公頃，各界都十分關注後續發展；周邊地區因極端氣候淹水嚴重，增建一座滯洪池刻不容緩。

議長康裕成提問，關於高爾夫球場是否會有其他廠商接手經營，或是做為建地使用。工務局長楊欽富回應，高雄高爾夫球場是公園用地，且位於飲用水保護區，收回後將會規畫為公園，不會有其他業者經營球場，另法規上也不允許開發社區使用，因此只會作為公園與生態、防災用途。

楊欽富說，除作為公園使用外，更可以加上整體系統的綠地概念擴大為生態公園，結合約500公頃場域規畫，發揮防災滯洪功能，創造幾十萬噸的滯洪量，未來會增加市民參與及專家意見，與地方溝通出最滿意的處理方式。

市長陳其邁表示，凱米颱風後市府團隊會勘，發現球場有水土保持方面及水質夾雜農藥汙染流入澄清湖的問題，嚴重危及大眾的用水安全，未來一定會以滯洪防災為主要功能，嚴格把關大高雄用水安全。

高雄市議會副議長曾俊傑關心高雄澄清湖球場未來的規畫方向，市長陳其邁保證，未來一定會以滯洪防災為主要功能，嚴格把關大高雄用水安全。圖／高市議會提供
高雄市議會副議長曾俊傑關心高雄澄清湖球場未來的規畫方向，市長陳其邁保證，未來一定會以滯洪防災為主要功能，嚴格把關大高雄用水安全。圖／高市議會提供

保護區 澄清湖 陳其邁

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