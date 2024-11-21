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高雄高爾夫球場收回用途 工務局長：只會當公園使用

中央社／ 高雄21日電

高雄市政府將收回高雄高爾夫球場土地，規劃為公園。但外傳有其他高球業者要接手經營及建商蓋房等說法，市府工務局長楊欽富今天強調，除了當公園使用外，不會有其他開發計劃。

高雄市議長康裕成及副議長曾俊傑今天在市政總質詢時表示，外界盛傳有其他高球業者要接手經營，甚至指有建商要在球場蓋房等說法，要求市府說明清楚。

曾俊傑並表示，該球場位於澄清湖、金獅湖、三民區本和里等中央地帶，佔地60公頃的廣大綠地，涉及大眾飲用水安全及未來極端氣候的防範，各界都十分關注後續發展。而周邊地區因極端氣候淹水嚴重，增建1座滯洪池刻不容緩。

楊欽富答詢表示，依據「飲用水管理條例」規定，飲用水保護區用地不可能交由其他業者經營或開發，目前政策方向是收回當作公園使用。

楊欽富說，該球場有60公頃緊鄰澄清湖，屬於飲用水水源水質保護區內，原本就是公園用地，未來除了規劃為公園使用，也可朝向建置滯洪生態大公園規劃。

他並指出，飲用水禁用農藥，高爾夫球場須以農藥維護草皮，所以不能繼續當球場使用。未來將優先納入專家意見、市民參與及環評做整體規劃。

市長陳其邁也重申，市府站在維護公共安全角度收回該用地重新規劃，經市府多次會勘，高雄高爾夫球場未做水土保持也發現使用違禁農藥，廢水夾雜農藥污染流入澄清湖，危及大眾用水安全，市府以市民權益為優先，必須收回用地回歸生態使用。

保護區 澄清湖 高雄市

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