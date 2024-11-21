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高雄抽查油脂排入市區汙水管 今年已查獲56家業者不合格

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市水利局指出，餐飲業、觀光旅館、飯店等相關易產出油脂業者，須裝設油脂截留器（圖）攔截油脂，使水質符合下水道納管標準，才可排入污水下水道。圖／水利局提供
高市水利局指出，餐飲業、觀光旅館、飯店等相關易產出油脂業者，須裝設油脂截留器（圖）攔截油脂，使水質符合下水道納管標準，才可排入污水下水道。圖／水利局提供

高雄市水利局嚴禁油脂排物市區汙水管，但仍有部分餐飲、旅宿業者，未落實自主管理，導致過量油脂排入汙水下水道，易造成管線阻塞。水利局針對汙水管線阻塞熱點周遭店家加強抽查，今年到10月底已抽查200家業者，其中56家排水標準不合格，其中1家餐飲業者經水利局輔導並嘗試改善，但仍無法符合法規標準，被依下水道法裁罰1萬元。

水利局說，高雄市自1980年起開始興建污水處理廠及污水管線，目前用戶接管率50.89%，污水管網長度達1798公里，全年無休的運作。然而部分餐飲及旅宿等營業用戶未自主管理致將過量油脂排入污水下水道，易造成管線阻塞。

為確保城市下水道通暢，水利局採不定期隨機抽查，倘未符合標準將依法裁罰，提醒店家需注意適時增加油脂截留器的清疏頻率勿直接排入，以降低污水管線阻塞風險。

水利局表示，針對污水管線阻塞案件分析，主因為食品烹飪或調理產出之污水油脂含量過高，油脂附著於污水管壁凝結，進而產生皂化現象，影響污水排放。法規針對餐飲業、觀光旅館、飯店等相關易產出油脂業者，已要求裝設油脂截留器攔截油脂，使水質符合下水道納管標準，才可排入污水下水道。

水利局每年也會委託專業檢測公司隨機抽檢已完成污水接管相關業者，針對通報污水管線阻塞熱點周遭店家加強抽檢。今年至10月底，抽查的200間業者之中有56家排水標準不合格，其中1家位於北高雄的餐飲業者經輔導後，雖有嘗試改善，但排水仍無法符合法規標準，已被依下水道法開罰1萬元。

水利局呼籲，餐飲業、觀光旅館、飯店或有附設食品烹飪或調理場所等業者，若已依法規規定裝設油脂截留器，應派專人每日巡檢，油脂產生量較大時適度加強油脂截留器清疏頻率，符合納管標準後始得排入污水下水道，讓公共污水下水道永續經營，共同打造宜居城市環境。

高市水利局針對汙水管線阻塞熱點周遭店家加強抽查，今年到10月底已抽查200家業者，其中56家排水標準不合格。圖／水利局提供
高市水利局針對汙水管線阻塞熱點周遭店家加強抽查，今年到10月底已抽查200家業者，其中56家排水標準不合格。圖／水利局提供

水利局 污水 餐飲業

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