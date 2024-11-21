高鐵南延屏東 陳其邁：若採高雄方案衝擊須降最低

高鐵南延屏東方案預計年底前確定，高雄市長陳其邁今天表示，對於選擇何種方案，高市府尊重專業，若利大於弊、衝擊減到最小，對整體城市發展也有相關配套措施，市府會支持交通部決定。

高雄市副議長曾俊傑今天在市政總質詢時指出，高鐵南延屏東若採高雄方案，可望帶動高雄火車站周邊商圈榮景再現；但當地也因鐵路地下化工程的交通黑暗期而沒落，高雄方案須明挖2.8公里，地方上也同樣擔心再挖10年的黑暗衝擊。

陳其邁表示，高鐵南延案考量3原則，包括技術可行、衝擊最小及高雄整體發展；高雄車站周邊商圈因鐵路地下化長期施工已受衝擊，若再施工對高雄一定有影響。

陳其邁說，高雄方案明挖路段從中華路到民族路，將嚴重衝擊商圈及南北最重要交通幹道，市府一直向交通部反映，若要開挖，一定要設法將施工衝擊降到最低。

陳其邁指出，工程技術部分，交通部專家會議或日前在中山大學的學界討論上，已逐步在克服技術問題，但還是要跟民意溝通；據他了解，鐵道局12月會到地方開說明會，希望把各種不同方案跟地方說明，並給民眾表達意見的機會。

陳其邁說，如果最後交通部採取高雄方案，務必要將衝擊減到最低，對人民的財產損失減到最小，尤其開挖過程必須將對高雄車站周邊商圈影響減到最小。

陳其邁強調，高市府尊重專業，若交通部認為採高雄方案可利大於弊、衝擊減到最小，對城市發展也有相關配套措施，那市府會支持交通部決定；若有其他方案技術性可克服，也同樣尊重交通部意見，市府會與交通部保持密切溝通。