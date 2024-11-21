屏縣物產館年花300萬請人代管 議員：不如租我還不收錢

屏東農業物產館前年8月開幕後，去年10月就因營運成效不佳解約後休館，之後重新招標5次均流標，縣府只能以每年297萬元委託廠商管理。縣議員鄭清源今日質詢，物產館花了2億元興建，現在竟還要花錢請人代管，「不如租給我還不收錢。」

屏東農業物產館前年8月開幕後，由南仁湖集團簽下10年約營運，沒想到還不到一年廠商就因營運成效不佳，去年6月發函通知縣府將撤場及契約終止，並在去年10月休館。之後縣府5度招標均流標，淪為蚊子館，期間還一度借給軍方教召。

最終縣府以一年297萬元的勞務標，委託階梯影像公司進行管理。縣議員鄭清源今日在議會第20屆第4次定期會時質詢時指出，縣府花了2億元興建場館，現在不但收不到租金，每年還要花297萬元請人來代管，「這種做法縣民自有評斷。」

鄭清源說，當初請南仁湖集團經營，縣府就是看上其經營國道休息站的經驗，物產館離國三鹽埔交流道出口處不遠，能打造成休息站，結果生意不好廠商不做了，縣府如今租不出去，怕被人講話，才會趕快花錢請廠商來管理。他說「這樣不如租給我，我還不收縣府的錢。」

縣府農業處表示，得標廠商需負責場館產品規畫、品質控管、營銷企畫、招商、顧客服務、活動及課程企畫、市場評估研究及調整，結合本身影音專業，重新規畫營運空間，打造沉浸式影音體驗展區、農物產品及相關品牌銷售展示區。

未來二樓除了特色展覽展示空間，部分空間提供園區管理服務中心及農業大學使用，並提供共享辦公室出租使用；三樓則提供觀景遊憩平台及戶外租賃空間，提供遠眺觀賞點。廠商也要規畫農產品市集，辦理地產地銷展售。