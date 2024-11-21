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勞動部公務員輕生案 陳其邁：高市府會以此為警惕

中央社／ 高雄21日電

勞動部公務員輕生案延燒，高雄市長陳其邁今天表示，高市府會以此事為警惕，檢討市府受理員工職場霸凌管道是否暢通，能否有效維護職場環境，讓市府人員職場權益獲保障。

勞動部勞發署北分署一名公務員輕生，外界質疑遭免職的北分署長謝宜容涉職場霸凌，陳其邁今天在高雄市議會接受媒體聯訪時作上述表示。

此外，民進黨高雄市議員簡煥宗曾在議會質詢時表示，高市府人事處1名中階主管遭下屬投訴霸凌，但調查過程卻遭發生不當對待，被帶入昏暗小房間訪談，後來霸凌案未成立，但已讓這名中階主管身心受創，因而想提早退休。

對此，高市府人事處長康人方今天接受媒體聯訪表示，此事發生在民國112年2月，是針對內部管理，了解長官與部屬間互動。他坦言訪談過程，有不盡周妥之處，對督導人員須有些精進調整，此案正在移交給考績會處理中。

康人方說，此事件後，市府也訂定一個各機關針對人事作業訪談須知，但此案並非霸凌案件，是內部管理查察情形，沒有申訴，也非霸凌案。

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職場 陳其邁 霸凌

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