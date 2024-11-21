腸病毒爆發！高雄未補助71型疫苗引罵聲 陳其邁回應了

高雄市上月27至11月2日僅一周有高達78個班級因腸病毒疫情停課，目前全台各縣市針對症狀嚴重的「腸病毒71型」陸續提供疫苗施打補助，例如北北桃已提供弱勢兒童公費疫苗，而高雄卻仍未有任何補助，議員指家長對疫情恐慌，也對停班課備感壓力；市長陳其邁回應「應該要由中央制訂一致性政策」，高市會先估算經費，優先針對弱勢家庭補助。

目前腸病毒71型疫苗，食藥署許可2家為國安安羅特和高端，去年7月開始施打，施打對象為2月至6歲兒童，價格從3600元至4300元不等，平均需接種2劑，因此每位家長平均必須花費8千至1萬2千元；議員吳銘賜今質詢表示，目前衛福部並沒有將腸病病疫苗納入公費施打範圍，對一般年輕家庭有小孩的是一筆負擔，「高雄呼籲提高生育率，但連補助腸病毒疫苗都要跟民眾斤斤計校，這樣誰敢生小孩？」

新北市去年5月起提供低收、中低收入戶3歲以下嬰幼兒公費接種腸病毒疫苗，北市今年6月起，全額補助弱勢兒童接種腸病毒71型疫苗，桃園則是8月起補助低收、中低收入戶2月至2歲的嬰幼兒公費接種腸病毒疫苗，嘉義縣鹿草鄉甚至推出0至6歲嬰幼兒父母其中一方設籍滿6個月，就能補助腸病毒71型疫苗費用，吳銘賜認為高雄卻沒有任何補助。

依規定幼兒園、托嬰中心同1班1周內有2名以上幼兒感染腸病毒應停課7天。全台10月單周就有高達262個班停班課，高雄8月30日至9月3日已有23班因腸病毒停課，幼兒園18班、托嬰中心5班。吳銘賜說，10月27日至11月2日突然暴增為78班停課，其中幼兒園70班、托嬰中心6班，國小2班，「短短2個月因腸病毒停課就暴增3.4倍」。

吳銘賜說，家長收到停課通知都相當無奈，必須請假照顧孩子造成困擾，他建議高雄市對於對於腸病毒7I型疫苗應至少補助全體0至6歲嬰幼兒二分之一費用，減輕年輕家長育兒負擔。市長陳其邁回應，腸病毒有多達數10種RNA病毒，腸病毒71型因症狀、後遺症嚴重才生產出疫苗，但71型疫苗沒有交叉保護力，仍有感染其他類型病毒的可能。

陳其邁表示，每年腸病毒疫情發生時，衛生單位會調查是何種病毒株，判斷是否有立即注射疫苗必要，目前全台注射腸病毒疫苗仍是少數，部分地方政府提供弱勢家庭補助，「這應該要由中央制訂一致性政策」，部分縣市有財力可以補助，但疾病可能跨縣市傳染，衛生局會持續向中央表達普遍施打疫苗需求，也要訂定施打時間內容，讓地方政府遵循，團體施打也能降低費用。

陳其邁承諾，將責請衛生局針對流行的病毒株評估疫苗費用，研擬何種團體身份或區域能優先施打，若經費預算合理就會考量執行。