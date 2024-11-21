高捷美麗島鏡面水池全長滿綠藻青苔 挨轟城市形象扣分

高雄捷運美麗島站4個出口處因大片玻璃帷幕和廣大鏡面水池，成為全市熱門地標之一，但2年前被爆出池底長滿綠藻青苔、水質不佳散發異味，有衛生疑慮，市府雖加強修繕過濾系統、添加氯錠等抑制藻類生長，但至今綠藻仍大量存在，恐打擊高雄城市形象，民眾更擔心有衛生蚊蟲疑慮，建議填平改作綠地。

美麗島4座鏡面池2年前曾裝設水景噴泉設備，早上8點至晚上10點之間，每到整點有15分鐘的噴泉展演，夜晚則搭配光影效果和捷運出入口的玻璃帷幕燈光，成功吸引遊客駐足觀賞，現在噴水時間改為每30分鐘休息10分鐘，噴水至晚上10點，但當年底有民眾發現水池已積滿綠藻青苔且發出臭味數日，在日曬雨淋之下恐有蚊蟲衛生疑慮。

高市府當年解釋是因水池過濾系統故障，修復後水池即會乾淨無虞並定期加強巡檢，水池也會定時投藥避免蚊蟲孳生。但時隔2年，美麗島水池再次被發現遍佈綠藻，池底被整片綠藻覆蓋，已嚴重優養化，尤其中正四路、中山一路口的往來車潮熙攘，路過駕駛都能目睹水池慘況，恐打擊高雄城市形象、毀害遊客觀感。

當年工務局為增添中山路「新中軸線」的城市美感，以「捷運之心—祈禱」為設計概念，將美麗島出口的玻璃帷幕和鏡面池修繕，但如今噴水池設計不在，池底遍佈綠藻引發民怨；有民眾表示水池偶爾放水清空，但平時水幾乎更換，雖然太陽曝曬不易生蚊，但衛生仍堪憂，也有人說水池像是路邊臭水溝一樣有噁心髒汙感 ，「乾脆改成鋪設草皮也較美觀」。

市議員許采珍表示，美麗島站本應是亮點的噴水池長滿綠藻，從加分變扣分，公園處曾表示會定清潔，但很明顯目前頻率完全不夠，「如果市府人力不足，就該引進自動化系統維護」，美麗島捷運站同時作為轉乘站及高雄觀光景點，如果連城市亮點的捷運站都無法維護，只會給國外旅客看笑話。

高雄市公園處表示，美麗島水池目前噴水系統運作正常，並定期辦理水池清潔作業，水池清潔定期約2至3個月或視狀況辦理清潔作業，最近是在今年9月完成清潔；美麗島水池因屬全日照環境，造成藻類容易生長，會定期添加氯錠等抑制藻類生長，惟效果有限，仍需靠人工定期清潔以確保水池乾淨，另水池定期清潔維護並無蚊蟲孳生情事。