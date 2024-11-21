高雄市醫長照C據點 挨批不及格

配合中央長照2.0，高雄9家市立醫院共設53處長照C據點，但議員指市立民生、凱旋2醫院分別設2處、4處，反觀委外經營的岡山、旗津醫院有8處，數量明顯不足。另批市立醫院宣導失智症，1年僅達3496人次，未確實負起公共衛生責任。

市長陳其邁答詢指出，社區醫學有賴地方診所或藥局做健康促進角色，C據點布建會配合藥局、診所地點，不足再由地方市立醫院填充，像旗津醫療資源匱乏，市立醫院更要發揮功能。各市立醫院會依據當地需求、人口結構、產業條件做資源配置，會持續推動市醫改革。

「長照2.0上路8年，高雄市立醫院設置長照C據點不及格」，議員鄭光峰說，市立中醫院、凱旋醫院各設4處C據點，民生醫院僅2處，反觀小港、岡山、旗津醫院分別設7、8、8處。「旗津醫院是模範生，12個里設8個長照C據點」。

另近年失智症患者漸增，高雄市醫僅凱旋、大同、岡山、小港及聯合醫院設失智共照中心，其中9間市立醫院1年執行失智症宣導3496人次，等於1天宣導不到10人，鄭光峰批衛生局對市立醫院的管理過於鬆散，公衛經營績效定位與目標不明確，亟待改進。衛生局長黃志中坦承市立醫院應擴充C據點量能，未來會盡力連結地區醫院、診所或心衛單位，提供更完整、綿密網絡。