高雄大林蒲遷村前屋被吹壞 修繕成難題

高雄大林蒲遷村案核定已5年，逾8成居民同意遷村條件，但至今未有動靜。議員指今年山陀兒颱風造成當地許多房屋受損，是否修繕？市府有無補償？都讓鄉親很困擾。市長陳其邁說，遷村案已進入二階環評及都市計畫變更，會促請中央加速，可望1年內完成相關作業。遷村前因颱風受損的房屋，會依災害防治法規定辦理。

大林蒲遷村案進程緩慢，不待拆遷，今年已有許多房宅因颱風受損。高市議員鄭光峰昨天質詢表示，據遷村意願調查報告，同意者達所有權人8成以上。經濟部今年10月底已啟動新材料園區二階段環評程序，接續將啟動都市計畫變更程序，但日前颱風造成很多房屋受損，居民很煩惱，到底還要不要修？

鄭光峰表示，大林蒲居民很在意何時領到土地或補償金，領到土地後要怎麼興建房屋？2023年大林蒲建物重建價格評定，價格整體提高達50%，以蓋3層樓為例，加計2成拆遷獎勵金，1坪約需花13.7萬，很怕未來建築成本還會增加。

鳳興里長洪富賢無奈地說，大林蒲居民的訴求是大家要有房子住，可是遷村案很多問題沒說清楚，例如持分共有者如何土地歸戶，至今無解，如何加速遷村？

陳其邁指大林蒲遷村一案，市府已向中央反映要採取平行作業，不必等到另一個程序結束後再進行。雖然凝聚共識花比較多時間，不過遷村條件一次比一次更好；遷村作業啟動後，會再做整體補償費查估，假如物價上漲，會同步調整。他重申，第5次說明會上已提出加速重建獎勵金每房最高60萬元，市府也會請中央加速辦理，快一點的話1年內可以完成相關作業。